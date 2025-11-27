Može li Dinamo do senzacije? Poznati trener o detaljima koji bi mogli odlučiti

Dinamo u Francuskoj igra ključno 5. kolo Europske lige protiv jakog Lillea, u susretu koji bi mogao definirati nastavak europske jeseni za Plave. Nakon savršenog starta i dvije pobjede, uslijedili su remi i poraz koji su momčad spustili na 12. mjesto ukupnog poretka, ali i ostavili dovoljno prostora za povratak u borbu za nokaut-fazu.

Lille je najzahtjevniji suparnik

Pred Dinamom je u četvrtak, barem na papiru, jedan od najzahtjevnijih protivnika u grupi. Lille možda rezultatski ne ulijeva strah u Europi, jer u zadnja dva kola izgubio je i od PAOK-a i Crvene zvezde, no riječ je i dalje o jednoj od najbržih, najfizičnijih i tehnički najpotkovanijih momčadi francuskog prvenstva. Ligue 1 to najbolje potvrđuje: trenutačno su četvrti, a u zadnjem ligaškom ogledu svladali su Paris FC s uvjerljivih 4-2.

Kako bismo bolje razumjeli što čeka Plave i kakav pristup možemo očekivati od Kovačevićeve momčadi, razgovaramo s Nikolom Jurčevićem, bivšim igračem i trenerom Dinama, nekadašnjim hrvatskim reprezentativcem, te dugogodišnjim pomoćnikom Slavena Bilića. Jurčević za Net.hr donosi svoju analizu i prognozu večerašnjeg dvoboja.

Za početak, kratko — kako vidite ogled Dinama i Lillea, što očekujete od te utakmice i kakva su vaša predviđanja?

"Dinamo igra protiv možda i najjačeg, odnosno jednog od najozbiljnijih protivnika u ovoj skupini. Realno gledajući, Lille je favorit u tom dvoboju. Međutim, Dinamo je u dosadašnjem dijelu Europske lige pokazao da se može nositi sa svima, ako izuzmemo uvjerljiv poraz protiv Celte. S druge strane, momčad ulazi u ovaj susret s dodatnim samopouzdanjem zahvaljujući posljednjim rezultatima, uvjerljiva pobjeda u Kupu, dobra utakmica i pobjeda protiv Varaždina. Nakon, recimo to tako, manjih turbulencija, čini se da se sve vraća u normalu. Mislim da Dinamo ima i kvalitetu i dobru ekipu te da može odigrati jednu vrlo kvalitetnu utakmicu u Lilleu. Hoće li to biti dovoljno za pozitivan rezultat, teško je reći, puno toga ovisi i o tome kako će Lille izgledati", govori popularni Jura.

'Sve te nijanse igraju veliki ulogu u ovakvim utakmicama'

Vidjeli smo da hrvatski klubovi već neko vrijeme ne uspijevaju protiv francuskih klubova. Rijeka je posljednja bila blizu, prije dvije godine, ali je ispala u produžecima doigravanja za Konferencijsku ligu. Je li ovo danas potpuno drugačija Lilleova momčad ili mislite da francuski klubovi i dalje imaju tu izrazitu kvalitetu koja ih odvaja od hrvatskih?

"Nema nikakve dileme da je Lille kvalitetna momčad. Oni su klub iz lige petice i pri vrhu su jedne od najjačih europskih liga, što odmah govori o njihovoj kvaliteti. Kada govorimo o prijašnjim utakmicama, ali i o ovoj koja slijedi, puno toga ovisi i o pristupu momčadi iz lige petice prema susretu. Ovisi hoće li Lille dočekati Dinamo s punom motivacijom ili možda s malom dozom podcjenjivanja. Također, postoji mogućnost da će Lille rotirati sastav i čuvati igrače za prvenstvo, to jednostavno ne možemo znati dok utakmica ne počne. Sve te nijanse igraju veliku ulogu kada klub iz lige petice igra protiv kluba koji dolazi iz nešto slabijih liga. Mislim da se razumijemo, to su faktori koji često odlučuju ovakve utakmice."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trener Kovačević najavio je da će na gol stati Filipović umjesto Nevistića. Koliko takva promjena usred sezone može utjecati na vratara, ali i na cijelu momčad? Može li to ostaviti trag na daljnji tijek sezone jednog ili drugog golmana?

"Dinamo je u posljednjih nekoliko tjedana ušao u jednu turbulentnu fazu, gdje su se gubile utakmice koje se, s obzirom na reputaciju i kvalitetu kluba, jednostavno nisu smjele izgubiti. To je, naravno, izazvalo veliko razočaranje među navijačima, a samim time i određene potrese unutar momčadi. Logično je da trener u takvim trenucima traži nova rješenja. U tom kontekstu, kada rezultati nisu bili dobri, moguće je da ni Nevistić nije imao svoje najbolje dane. Pojavila se prilika za Filipovića i mislim da to neće izazvati nikakve velike potrese, nego mu daje veliku šansu da se nametne i možda trajno preuzme tu poziciju. Trener će, naravno, ovisno o tome kako će Filipović braniti u ovako zahtjevnoj utakmici, donijeti konačnu odluku o tome tko će biti prvi izbor i dugoročno. To je jednostavno prirodan proces u jednoj sezoni koja je imala svojih uspona i padova."

'Ako Dinamo pobijedi, mislim da je praktički osigurao europsko proljeće'

Gledajući utakmicu, ukoliko Dinamo dođe do pobjede, koliko je po vama realno da ta tri boda otvore put prema europskom proljeću? Koliko bi takav rezultat mogao oblikovati nastavak sezone?

"Ako Dinamo pobijedi, osobno mislim da je praktički osigurao europsko proljeće. S tom pobjedom napravio bi ogroman korak naprijed prema cilju, a i jedan bod bi ga polako približavao tome. Naravno, u slučaju poraza situacija se zakomplicira i onda slijedi velika borba do kraja za uhvatiti taj vlak još na vrijeme. No, da odgovorim izravno, pobjeda Dinama, po meni, gotovo da ga već vodi u sljedeći krug."

Samo da se nadovežemo – kad pogledamo preostali raspored, mislite li da Dinamo s ovim kadrom i aktualnom formom može 'zacementirati' prolazak?

'Dinamo može do drugog kruga'

"Mislim da može, ali treba biti pošten i reći da je raspored dosta zahtjevan. Midtjylland se pokazao puno ozbiljnijom ekipom nego što možda zvuči na prvi dojam – nalaze se pri samom vrhu svoje lige i jako su nezgodni, unatoč tome što nemaju neko veliko ime. Realno, to je klub u rangu Celte i Lillea, dakle izuzetno kvalitetna momčad. Dinamo, naravno, ima šanse u svim preostalim utakmicama, ali gledajući isključivo kvalitetu i trenutnu formu, rekao bih da je Dinamo ipak bolji, primjerice, od Steaue. Ako prenese energiju iz posljednjih domaćih utakmica i zadrži stabilnost, može se izboriti vrlo solidna pozicija za prolazak", zaključio je Nikola Jurčević.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na najtežem ispitu europske jeseni: Kovačević otkrio plan