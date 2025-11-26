Mario Kovačević otkrio glavnu vijest koja je mučila navijače Dinama

Dinamo u sutrašnjoj utakmici protiv francuskog Lillea čeka težak posao, na pressici su se pojavili Aber Hoxha i Mario Kovačević te odgovarali na pitanja novinara.

Za početak Mario Kovačević je najavio sutrašnjeg protivnika: "Imat ćemo veću analizu nakon večere, Lille je u vrhu francuske lige. Igrači su im tjelesno jako dobri. Analizirali smo im poraze od PAOK-a i Crvene zvezde, vidjeli da im ne smijemo ostavljati previše prostora iza. Brzi su i tehnički dobri. Ako to uspijemo, mislim da se možemo nametnuti. Igramo protiv jakog protivnika, ali moramo vjerovati u pozitivan rezultat.

Prije svega, veselimo se petom kolu Europske lige. Iz kola u kolo protivnici su nam sve jači, svjesni smo da nas čeka težak posao. Lille je odlična momčad, pogotovo na svom terenu, ali vjerujem da mi dobro radimo."

Sve novosti o Dinamu pratite putem portala Net.hr

"Bili smo u rezultatskoj krizi iz koje se polako izvlačimo. U posljednjim utakmicama pokazali smo da imamo kvalitetu. Sutra smo svjesni da moramo odigrati svoju najbolju europsku utakmicu ako želimo doći do tri boda. Tako ćemo se i pripremiti i postaviti. Znamo da će biti teško, ali vjerujemo da možemo doći do pozitivnog rezultata", rekao je Kovačević u uvodu konferencije.

Potvrdio je i da će se na vratima ponovno naći Ivan Filipović umjesto imenjaka Nevistića.

Aber Hoxha je nadodao: "Teška je utakmica pred nama, protivnik je dobar. Dat ćemo 100 posto, motivirani smo. Lijep je stadion, dobar je teren, možemo u Zagreb s pobjedom i tri boda. Pričamo dosta u posljednje vrijeme, mislim da smo dobro iskoristili reprezentativnu pauzu. Trenirali, analizirali, razgovarali. Vidjeli smo protiv Celte da se greške ne opraštaju. Vjerujem da ćemo sutra pokazati da smo nešto naučili. Tada smo rano primili gol, nismo bili dobri, ali sutra je pred nama drugačija utakmica. Daj Bože da dođemo do pobjede", podvukao je Hoxha.

