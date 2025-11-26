Bivši dinamovac otvorio dušu za francuske medije: Prisjetio se šoka koji je zavladao prostorijom

Bivši branič Dinama Jérémy Taravel, danas pomoćni trener belgijskog Anderlechta, u razgovoru za francuski La Voix du Nord osvrnuo se na razdoblje provedeno u Zagrebu, od velikih očekivanja do teških trenutaka i nezaboravnih uspjeha.

Dinamo ovoga tjedna gostuje kod Lillea u Europskoj ligi, a Taravel je jedinstvena veza između dvaju klubova. Upravo je u Lilleu započeo svoju karijeru, iako zbog ozljeda nikada nije uspio zaigrati za prvu momčad. Profesionalni put izgradio je u Belgiji, u klubovima Zulte Waregem i Lokeren, prije nego što se 2013. pojavila prva ponuda iz Maksimira.

'Dinamo me stvarno želio. Liga prvaka me privukla'

Prvi pregovori nisu završili dogovorom, ali je transfer realiziran pola godine kasnije.

“Osjetio sam iskrenu želju Dinama da me dovede. Privukla me i mogućnost igranja u Ligi prvaka”, prisjetio se Taravel.

Ubrzo po dolasku upisao je debi u prvih 11 i pomogao momčadi do pobjede nad RNK Splitom. No samo nekoliko dana kasnije stigao je bolan preokret.

Na jednom od treninga doživio je tešku ozljedu, u klizećem startu ispružio je nogu, a suigrač je pao na njega. Već u tom trenutku znao je da su ligamenti opet stradali.

“Sjećam se sastanka s liječnicima. Rekli su da su ligamenti otišli, a u prostoriji je nastala potpuna tišina. Pet minuta nitko nije rekao ni riječ.”

Opasna ozljeda udaljila ga je od terena gotovo godinu dana. Povratak je bio dug i težak, ali Taravel ističe kako je upravo to razdoblje bilo prekretnica u njegovoj karijeri.

Kada se konačno vratio, Dinamo je krenuo prema još jednom plasmanu u Ligu prvaka. Taravel je u doigravanju protiv Skënderbeua postigao jedan od ključnih pogodaka, a potom doživio i najveću europsku pobjedu, trijumf nad Arsenalom u skupini.

Iako su ozljede obilježile jedan dio njegova zagrebačkog poglavlja, bivši francuski branič ističe kako iz Hrvatske nosi samo lijepa sjećanja, ali i veliko poštovanje prema klubu koji mu je omogućio povratak na najvišu razinu.

