Trener Lillea govorio o hrvatskoj tradiciji, a veznjak poručio: 'Dinamo je naš Real Madrid'

Dinamo u petom kolu Europske lige gostuje u Francuskoj gdje ga na stadionu Pierre-Mauroy dočekuje Lille.

Francuzi traži izlaz iz negativnog niza nakon dva uzastopna poraza u natjecanju, a pobjeda protiv Plavih ključna im je za prolazak u doigravanje natjecanja.

"Radi se o momčadi koja voli igrati i momčadi vjernoj hrvatskoj tradiciji s puno dobrih igrača, taktički i tehnički. Momčadi s vrlo izraženim principima igre te tehničkim i brzim individualcima koji će nam stvarati probleme", rekao je trener Lillea, Bruno Genesio pa dodao:

"Danas ćemo ponovno pregledati video kako ne bismo bili iznenađeni. Ali, također ćemo se usredotočiti na našu igru, unoseći predanost i želju za nadmašivanjem samih sebe."

Govorio je trener i o šansama Lillea u Europskoj ligi.

"Ovo natjecanje traje do siječnja, a onda počinje jedno sasvim novo natjecanje. Imamo svoje šanse, ali sada smo fokusirani samo na Dinamo. Važno je izbjeći dodatne dvije utakmice u veljači, uz ionako prenatrpan kalendar. Pritisak? To je dio naše svakodnevice, zbog toga se i bavimo ovim poslom: uživamo u adrenalinu i uzbuđenju. Doveli smo se u probleme u prvom poluvremenu protiv PAOK-a ili s rezultatom u Beogradu. Još uvijek je 12 bodova na stolu, imamo ih šest, a znamo da nam treba 11 ili 12 da budemo u 24, a 15 ili 16 za najboljih osam. Moramo respektirati protivnike, a na nama je da se pokažemo."

Sastav za okršaj protiv Dinama je još uvijek nepoznanica.

"Još uvijek imamo nekoliko nepoznanica. Verdonk neće igrati. Sahraoui je još upitan, vidjet ćemo na posljednjem treningu. Broholm je bio bolestan, ali i o njegovom stanju će nam više reći zadnji trening."

'Sve se svodi na detalje'

Na konferenciji za medije bio je i veznjak Nabil Bentaleb.

"Imamo sposobnost pobijediti u svakoj utakmici. Ali za sada ne gledamo dalje od iduće utakmice. Lagao bih kada bih rekao da ogled s Real Madridom ne bi bio spektakularniji, ali sada je Dinamo Zagreb naš Real Madrid. Moramo dati sve od sebe za pobjedu. U ovakvim natjecanjima za svaku pobjedu vam treba dodatna snaga, dodatna snaga karaktera, Sve se svodi na detalje."

S osvojenih šest bodova Lille trenutno zauzima 19. mjesto na ljestvici sa šest bodova, točnije jednim bodom manje od Dinama koji je na 12. mjestu sa sedam bodova. Pobjeda bi za oba protivnika značila osiguravanje mjesta među 24 najbolje momčadi i plasman u sljedeću fazu natjecanja.