VIKEND RETROVIZOR /

SHNL je i dalje napet, Plazibat se vratio pobjedom, a skijaši nisu oduševili

SHNL je i dalje napet, Plazibat se vratio pobjedom, a skijaši nisu oduševili
Foto: Pixsell/profimedia

Pregled vikenda čitajte u Vikend retrovizoru Net.hr-a

15.12.2025.
7:28
Dominik Franculić
Pixsell/profimedia
Već standardno ponedjeljkom, Net.hr vam u Vikend retrovizoru donosi pregled najzanimljivijih sportskih događaja proteklog vikenda. SHNL opet je privukao puno pažnje, a pratili smo i nastupe naših skijaša, boraca i pikadista.

SHNL

Dinamo i Hajduk nastavljaju borbu za vrh SHNL-a. Obje momčadi upisale su pobjede na gostovanjima. Hajduk je na Maksimiru pobijedio Lokomotivu 3:1. Lokomotiva je u vodstvo došla u 12. minuti golom Aleksa Stojakovića. Gosti su izjednačili u 27. minuti nakon pogotka Ante Rebića, dok je preokret uslijedio u 54. minuti. Tada je Michele Šego zabio za 2-1 Splićana. Drugi svoj gol je Rebić dao u 73. minuti za konačnih 3-1.

Svakog ponedjeljka čitajte Vikend retrovizor Net.hr-a.

 

Dinamo je u Koprivnici slavio petardom. Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za "Modre", dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

Razlika na vrhu ostaje jedan bod na strani Dinama, a napeto je i u borbi za ostanak. Osijek ulazi u završnicu godine kao posljednji, s dva boda manje od Vukovara 1991, dok su Gorica i Lokomotiva također opasno blizu zone ispadanja. Susret Istre 1961 i Rijeke trebao je zaključiti 17. kolo HNL-a, ali je zbog guste magle prekinut i odgođen.

Slab vikend skijaša 

Hrvatski su skijaši u Val d'isereu skijali veleslalom i slalom. Nije to bio dobar vikend za naše skijaše jer je Filip Zubčić upisao 24. mjesto u veleslalomu dok je Samuel Kolega završio 17. u slalomu. Tvrtko Ljutić odskijao je svoju najbolju u trku u Svjetskom kupu, ali je ostao bez druge vožnje. Istok Rodeš je završio 31. u prvoj vožnji slaloma, a završnicu nije izborio niti Zubčić. 

Poraz Krčmara

Boris Krčmar nije izborio drugo kolo Svjetskog prvenstva u pikadu. Krčmar je izgubio od favoriziranog Lukea Woodhousea 3:1 u meču u kojem nije iskoristio svoje prilike, a Englez mu ih je nudio dosta.

Pobjeda Plazibata 

Antonio Plazibat uspješno se vratio u ring nakon dvije i pol godine pauze, svladavši Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca u glavnoj borbi GLORY priredbe u Arnhemu. Ovom pobjedom osigurao je nastup na turniru osmorice teškaša koji je na rasporedu 7. veljače. Hrvatski borac borbu je otvorio oprezno, ali je ubrzo pronašao ritam i snažnim lijevim krošeom poslao protivnika u nokdaun. U nastavku je Plazibat preuzeo kontrolu, posebno kroz razorne low kickove kojima je ograničio kretanje Mahieddinea.

POGLEDAJTE VIDEO: Da, dobro vidite! Trče na jakom vjetru i temperaturi od -15 Celzijevih stupnjeva

Vikend RetrovizorHnlAntonio PlazibatFilip ZubčićSamuel KolegaBoris Krčmar
komentara
