Magla za sve kriva /

Natjecateljska komisija donijela odluku! Evo kada će se nastaviti utakmica Istre i Rijeke

Natjecateljska komisija donijela odluku! Evo kada će se nastaviti utakmica Istre i Rijeke
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati sa crvenom

14.12.2025.
22:50
Hina
Sasa Miljevic/pixsell
Natjecateljska komisija HNS-a je na izvanrednoj telefonskoj sjednici jednoglasno odlučila, sukladno Propozicijama natjecanja i Pravilniku o nogometnim natjecanjima, da će se nastavak prekinute utakmice između Istre 1961 i Rijeke odigrati prije prve utakmice proljetnog dijela prvenstva u sezoni 25./26, objavili su klubovi.

Točan datum i satnica odigravanja bit će naknadno objavljeni. Međutim, poznato je kako drugi dio prvenstva starta 24. siječnja 2026.

Postojala je opcija da s igra u ponedjeljak, međutim Rijeka u četvrtak igra u Krakowu sa Šahtarom u sklopu posljednjeg ligaškog kola Konferencijske lige.

Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1-1. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Lawal pogodivši iz blizine.

No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Menalo glavom pogodio za 1-1.

U 15. minuti utakmica je nakratko prekinuta. Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati sa crvenom. Međutim, u 20. minuti sudac je povukao ekipe s terena jer su uvjeti za igru bili sve teži. Objavljeno je kako će prekid trajati desetak minuta nakon čega će se vidjeti može li se igrati. Kako nije bilo pomaka, sudac Ante Čulina je prekinuo utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka pred teškim ispitom: Sanchez jasno poručio uoči AEK-a

Istra 1961RijekaHnlMagla
