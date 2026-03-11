Primjećujete li promjenu na licu Margot Robbie? Obožavatelji su u čudu

Filmska zvijezda Margot Robbie proljeće je dočekala s novom frizurom. Australska glumica i producentica (35), koja je nedavno završila promotivnu turneju za hit film "Wuthering Heights" (hrv. "Orkanski visovi"), ovog je tjedna na Fashion Weeku u Parizu iznenadila brojne obožavatelje promjenom izgleda.

Foto: Florian Lavielle/Bestimage/Profimedia

Kosa... I još nešto?

Robbie, koja je godinama bila prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi, na reviji modne kuće Chanel pojavila se s kraćom frizurom, takozvanim long bobom (dužim bobom) u tamnijoj nijansi plave. Frizura je bila stilizirana s razdjeljkom sa strane i pomalo razbarušenim šiškama u stilu francuskog šika.

Foto: Castel Franck/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Naime, ono što je privuklo najviše pozornosti bilo je lice glumice koje je za razliku od inače djelovalo uže u obrazima i 'ispijeno', dok su joj do izražaja dolazile oči. Neki su pomislili da se glumica podvrgnula operaciji uklanjanja masnog tkiva iz obraza, dok su drugi pretpostavili da je njezin izgled rezultat umora ili slabije prehrane.

Foto: Jean-Marc Haedrich/Sipa Press/Profimedia

Zvijezda filma Barbie ovaj je put zadržala jednostavan styling. Kombinirala je plave traperice s prozirnom bijelom majicom dubokog izreza te torbom modne kuće Chanel u maslinastozelenoj boji. Cijeli look odavao je dojam opuštenog, urbanog šika, što je popriličan odmak od romantičnih modnih izdanja kakva je nosila na crvenim tepisima tijekom promocije filma „Wuthering Heights“. Nakon promotivnih turneja za filmove „Barbie“ i „Wuthering Heights“, Robbie je pokazala kako često kroz vlastite modne kombinacije prati estetiku projekata koje promovira. Ipak, nova frizura mnogima se čini kao povratak njezinom osobnom stilu.

Foto: Jean-Marc Haedrich/Sipa Press/Profimedia

Prati trendove

Time se pridružila sve većem broju slavnih osoba koje su posljednjih mjeseci odlučile skratiti kosu. Među njima su i Zendaya, koja je također pokazala bob frizuru na reviji modne kuće Louis Vuitton tijekom pariškog tjedna mode, kao i Beyoncé te Millie Bobby Brown, koje su nedavno predstavile svoje kraće frizure.