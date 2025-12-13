Plazibat nakon velike pobjede saznao idućeg protivnika, pale teške riječi

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat trijumfalno se vratio u ring nakon duge pauze, a slavlju je gotovo odmah uslijedio napeti susret s njegovim idućim suparnikom.

Na snimci se vidi kako Plazibat, ogrnut hrvatskom zastavom, slavi pobjedu, no u ring ubrzo ulazi Mory Kromah, koji mu je najavljen kao protivnik u prvoj rundi finala turnira teške kategorije "Last Heavyweight Standing". Uslijedilo je intenzivno sučeljavanje licem u lice, a situacija je postala "užarena" kada je Plazibat protivniku uputio izravnu poruku. "Ti si sljedeći! Ti si sljedeći!", vikao je Plazibat, na što mu Kromah nije ostao dužan.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Plazibat je te večeri jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Nordinea Mahieddinea, čime je označio svoj uspješan povratak nakon dvogodišnje stanke zbog ozljede. Pobjedom je osigurao posljednje mjesto na finalnom turniru koji će se održati 7. veljače 2026. godine.

Sve o Antoniju Plazibat pratite na portalu Net.hr!

Mnogi su upozorili da ne treba podcijeniti Kromaha. "Nemojte podcjenjivati ovog tipa... on se ne boji pritiska ni jakih boraca", napisao je jedan od pratitelja, dodatno podižući tenzije uoči njihovog meča.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se posuo pepelom: 'Borio sam se glupo, što drugo mogu reći...'