FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAŠA LEGENDA /

Plazibat nakon velike pobjede saznao idućeg protivnika, pale teške riječi

Plazibat nakon velike pobjede saznao idućeg protivnika, pale teške riječi
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Mnogi su upozorili da ne treba podcijeniti Kromaha

13.12.2025.
23:53
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat trijumfalno se vratio u ring nakon duge pauze, a slavlju je gotovo odmah uslijedio napeti susret s njegovim idućim suparnikom. 

Na snimci se vidi kako Plazibat, ogrnut hrvatskom zastavom, slavi pobjedu, no u ring ubrzo ulazi Mory Kromah, koji mu je najavljen kao protivnik u prvoj rundi finala turnira teške kategorije "Last Heavyweight Standing". Uslijedilo je intenzivno sučeljavanje licem u lice, a situacija je postala "užarena" kada je Plazibat protivniku uputio izravnu poruku. "Ti si sljedeći! Ti si sljedeći!", vikao je Plazibat, na što mu Kromah nije ostao dužan. 

 

 

 

 

Plazibat je te večeri jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Nordinea Mahieddinea, čime je označio svoj uspješan povratak nakon dvogodišnje stanke zbog ozljede. Pobjedom je osigurao posljednje mjesto na finalnom turniru koji će se održati 7. veljače 2026. godine.

Sve o Antoniju Plazibat pratite na portalu Net.hr!

Mnogi su upozorili da ne treba podcijeniti Kromaha. "Nemojte podcjenjivati ovog tipa... on se ne boji pritiska ni jakih boraca", napisao je jedan od pratitelja, dodatno podižući tenzije uoči njihovog meča.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se posuo pepelom: 'Borio sam se glupo, što drugo mogu reći...'

Antonio PlazibatGlory
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAŠA LEGENDA /
Plazibat nakon velike pobjede saznao idućeg protivnika, pale teške riječi