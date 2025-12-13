FREEMAIL
Ma, tako je majstore! Plazibat se vratio u ring i izdominirao Alžirca za veliku pobjedu
Foto: Profimedia

Hrvatski borac borbu je otvorio oprezno, ali je ubrzo pronašao ritam i snažnim lijevim krošeom poslao protivnika u nokdaun

13.12.2025.
22:57
Vehmir Džakmić
Profimedia
Antonio Plazibat uspješno se vratio u ring nakon dvije i pol godine pauze, svladavši Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca u glavnoj borbi GLORY priredbe u Arnhemu. Ovom pobjedom osigurao je nastup na turniru osmorice teškaša koji je na rasporedu 7. veljače.

Hrvatski borac borbu je otvorio oprezno, ali je ubrzo pronašao ritam i snažnim lijevim krošeom poslao protivnika u nokdaun. U nastavku je Plazibat preuzeo kontrolu, posebno kroz razorne low kickove kojima je ograničio kretanje Mahieddinea.

 

 

Iako je Alžirac u posljednjoj rundi pokušao preokret agresivnim napadima, Plazibat je ostao miran, nanosio štetu i sigurno priveo meč kraju, potvrdivši dominaciju i povratak na veliku scenu.

Sve o Antoniju Plazibati pratite na portalu Net.hr!

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat se vraća nakon dvije i pol godine: Poznat protivnik za Glory Collision 8

Antonio PlazibatGlory
