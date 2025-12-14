Jedna od najzgodnijih skijašica iznenadila crnim predmetom na licu: Pogledajte o čemu se radi

Novozelanđanka Alice Robinson pobjednica je prvog superveleslaloma sezone Svjetskog kupa, voženog u švicarskom St. Moritzu. U neizvjesnoj utrci slavila je ispred Francuskinje Romane Miradoli i Talijanke Sofije Goggije, dok je Lindsey Vonn završila četvrta, a Mikaela Shiffrin nije završila utrku.

Robinson je tako došla do sedme pobjede u karijeri u Svjetskom kupu, prve u superveleslalomu. Nakon slabijeg osjećaja u spustu dan ranije, odlučila se potpuno fokusirati na ovu disciplinu, što joj se isplatilo. “Nisam puno trenirala super-G, ali osjećala sam se dobro. Prvo postolje i odmah pobjeda – savršeno”, rekla je.

Pažnju je privukla i zaštitna traka na njezinu nosu, koja se koristi kako bi se spriječile ozebline. Skijašice se na velikim brzinama i niskim temperaturama izlažu snažnom hladnom vjetru, a nos je jedno od najosjetljivijih mjesta, pa traka služi kao izolacija i zaštita od smrzavanja. Na jednoj od utrka nosila ju je i Zrinka Ljutić.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodi Shiffrin s 458 bodova, dok je Robinson druga sa 394.