FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOSILA JU JE I ZIZI /

Jedna od najzgodnijih skijašica iznenadila crnim predmetom na licu: Pogledajte o čemu se radi

Jedna od najzgodnijih skijašica iznenadila crnim predmetom na licu: Pogledajte o čemu se radi
Foto: Canadian Press/shutterstock Editorial/profimedia
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Novozelanđanka Alice Robinson pobjednica je prvog superveleslaloma sezone Svjetskog kupa, voženog u švicarskom St. Moritzu. U neizvjesnoj utrci slavila je ispred Francuskinje Romane Miradoli i Talijanke Sofije Goggije, dok je Lindsey Vonn završila četvrta, a Mikaela Shiffrin nije završila utrku.

Robinson je tako došla do sedme pobjede u karijeri u Svjetskom kupu, prve u superveleslalomu. Nakon slabijeg osjećaja u spustu dan ranije, odlučila se potpuno fokusirati na ovu disciplinu, što joj se isplatilo. “Nisam puno trenirala super-G, ali osjećala sam se dobro. Prvo postolje i odmah pobjeda – savršeno”, rekla je.

Pažnju je privukla i zaštitna traka na njezinu nosu, koja se koristi kako bi se spriječile ozebline. Skijašice se na velikim brzinama i niskim temperaturama izlažu snažnom hladnom vjetru, a nos je jedno od najosjetljivijih mjesta, pa traka služi kao izolacija i zaštita od smrzavanja. Na jednoj od utrka nosila ju je i Zrinka Ljutić.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodi Shiffrin s 458 bodova, dok je Robinson druga sa 394.

14.12.2025.
22:38
Sportski.net
Canadian Press/shutterstock Editorial/profimedia
SkijanjeSvjetski Kup
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOSILA JU JE I ZIZI /
Jedna od najzgodnijih skijašica iznenadila crnim predmetom na licu: Pogledajte o čemu se radi