Najzgodnija skijašica na svijetu pozirala u oskudnom izdanju: 'Sve je sjelo na svoje mjesto'

Lindsey Vonn ponovno privlači pažnju, ovoga puta kombinacijom glamura i sportskog povratka. Za Players Magazine pozirala je u odvažnom izdanju, a fotografije su stigle nedugo nakon njezina iznenadnog povratka na skijaške staze.

Nakon operacije koljena i dugog oporavka, Vonn se prošle sezone vratila reprezentaciji te u ožujku 2025. senzacionalno osvojila drugo mjesto u superveleslalomu u Sun Valleyu, postavši najstarija skijašica na postolju Svjetskog kupa.

Sada juri prema ZOI 2026. U potpunosti je posvećena treningu i napokon skija bez bolova, što sama smatra najvećom pobjedom. Uz ambicije na snijegu, nastavlja razvijati i svoj modni brend, potvrđujući status ikone i na stazi i izvan nje.

"Sve je napokon sjelo na svoje mjesto. Odluka o operaciji bila je prilika da vratim svoj život natrag", zaključila je.

