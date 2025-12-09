FREEMAIL
IZNENADILA /

Najzgodnija skijašica na svijetu pozirala u oskudnom izdanju: 'Sve je sjelo na svoje mjesto'
Foto: Profimedia

Sada juri prema ZOI 2026...

9.12.2025.
10:55
Sportski.net
Profimedia
Lindsey Vonn ponovno privlači pažnju, ovoga puta kombinacijom glamura i sportskog povratka. Za Players Magazine pozirala je u odvažnom izdanju, a fotografije su stigle nedugo nakon njezina iznenadnog povratka na skijaške staze.

Nakon operacije koljena i dugog oporavka, Vonn se prošle sezone vratila reprezentaciji te u ožujku 2025. senzacionalno osvojila drugo mjesto u superveleslalomu u Sun Valleyu, postavši najstarija skijašica na postolju Svjetskog kupa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PLAYERS (@players)

 

Sada juri prema ZOI 2026. U potpunosti je posvećena treningu i napokon skija bez bolova, što sama smatra najvećom pobjedom. Uz ambicije na snijegu, nastavlja razvijati i svoj modni brend, potvrđujući status ikone i na stazi i izvan nje.

"Sve je napokon sjelo na svoje mjesto. Odluka o operaciji bila je prilika da vratim svoj život natrag", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Lindsey Vonn i Aksel Lund Svindal partijali povodom odlaska u mirovinu: 'U stvarnom svijetu sam još mlada!'

Lindsey VonnSvjetski Kup
