Fani Stipković otkrila kako se slavi u njezinom domu: Fanovi pišu da nikada nije izgledala bolje

Poznata hrvatska novinarka i TV voditeljica Fani Stipković (44), koja već godinama gradi uspješnu međunarodnu karijeru sa sjedištem u Španjolskoj, sa svojim je pratiteljima podijelila dašak novogodišnje čarolije. S prvim danom 2026. godine, objavila je niz fotografija kojima je otkrila kako je u društvu supruga, legendarnog španjolskog nogometaša Fernanda Hierre, dočekala Novu godinu u Madridu. Objava je brzo prikupila brojne simpatije, a Fani je još jednom pokazala svoj istančani osjećaj za stil i eleganciju.

Na seriji objavljenih fotografija, Fani i Fernando poziraju na ulicama Madrida, a iza njih se vidi prepoznatljiva Puerta de Alcalá, osvijetljena blagdanskim svjetlima. Za najluđu noć u godini Fani je odabrala elegantnu crnu haljinu sa šljokicama, koju je upotpunila klasičnim crnim kaputom i Chanel torbicom, dok se njezin suprug odlučio za formalno tamno odijelo.

Osim fotografija s gradskih ulica, Fani je podijelila i nekoliko trenutaka s privatne proslave. Na njima par nosi venecijanske maske. Uz zlatne balone i svečanu atmosferu, Fani je svojim pratiteljima uputila tople želje na čak tri jezika. „Neka ova godina donese zdravlje, mirna srca, hrabre snove i hrabrost da ih ostvarimo. Zahvalna na lekcijama iza nas i magiji ispred nas”, napisala je na engleskom, a zatim dodala: „Sretna Nova 2026. dragi ljudi” i „Feliz año 2026 a todos”.

Godina ispunjena ljubavlju i obiteljskom srećom

Ova novogodišnja čestitka dolazi kao kruna iznimno sretnog razdoblja za poznatu Korčulanku. Fani i Fernando Hierro vjenčali su se u rujnu 2023. godine, a samo mjesec dana kasnije postali su roditelji sina Nicolása Valentína. Prošla, 2025. godina, bila je ispunjena važnim obiteljskim proslavama, uključujući drugu godišnjicu braka u rujnu te raskošnu proslavu drugog rođendana njihovog sina u listopadu. Čini se da Fani uživa u svakom trenutku obiteljskog života u Španjolskoj, a to se jasno vidi i na njezinim objavama.

