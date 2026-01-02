Razvitak i modernizacija ruralnih područja u Republici Hrvatskoj naša je gospodarska strategija

Strategija s jasnom vizijom

Skupom mjera i programa subvencioniranja poljoprivrede u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike 2021. – 2027. (ZPP) neprestano se prilagođavamo izazovima s kojima se suočava europska, a time i hrvatska poljoprivreda.

Tri su naša strateška cilja:

povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene s kojima se suočavamo jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora obnova ruralnog gospodarstva i unapređenje uvjeta života u ruralnim područjima.

Digitalna poljoprivreda i pametno navodnjavanje

Naše strateške ciljeve podupiru inovacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru s naglaskom na digitalizaciji koja je naša sadašnjost, ali i budućnost u svim sektorima, pa tako i u poljoprivredi.

Foto: Tea Krolo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva svjesno je važnosti sustava javnog navodnjavanja za održivi razvoj poljoprivrede te je u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. programiralo potporu za sustave javnog navodnjavanja kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i time doprinijelo provedbi ciljeva Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) za izgradnju sustava navodnjavanja na 36.000 ha do 2030. godine.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan je oko 2,4 milijarde eura. Omogućio je sufinanciranje ulaganja usmjerenih ka navodnjavanju poljoprivrednih površina koja obuhvaćaju:

ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

Foto: Tea Krolo

Digitalna poljoprivreda i pametno navodnjavanje ključni su alati za prilagodbu klimatskim promjenama i za povećanje konkurentnosti sektora. Razvoj infrastrukture za navodnjavanje ruralnih područja doprinosi njihovoj gospodarskoj vitalnosti, povećava vrijednost poljoprivrednog zemljišta i, najvažnije od svega, stvara preduvjete za ostanak stanovništva na selu.

Naglasak je, dakle, na modernizaciji i rezultatu te fleksibilnosti – važno je da je ZPP provediv, razumljiv i prilagođen stvarnim uvjetima na terenu. Tako prelazimo put od administrativnih dokumenata do stvarnog učinka na hrvatskim poljima.

Važnost pravne sigurnosti naših poljoprivrednika

ARKOD, uspostavljen 2009. godine, ključni je alat za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike i korištenje EU fondova jer omogućuje transparentnu evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta, što je preduvjet za dodjelu potpora.

Uvođenjem obveze dokazivanja zakonitog posjeda zemljišta u ARKOD-u jača se pravna sigurnost, sprečavaju se zlouporabe i osigurava se kontinuitet poljoprivredne proizvodnje u ruralnim područjima.

Uređen i vjerodostojan ARKOD omogućuje učinkovitije planiranje politika ruralnog razvoja, sigurnije korištenje EU sredstava i dugoročnu stabilnost poljoprivrede u ruralnim područjima.

Foto: Tea Krolo

Učinkovita potpora za snažan razvoj ruralnih područja

Pravodobna i kvalitetna priprema projekata pokazala se ključnom za učinkovito korištenje EU sredstava u ruralnom razvoju. To potvrđuje i prvi natječaj za provedbu intervencije 73.11. – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, u kojem su prvi ugovori izdani već 10 radnih dana nakon zatvaranja prijava, zahvaljujući kvalitetno pripremljenoj dokumentaciji.

Kako bi se poljoprivrednicima osigurala veća predvidivost, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 2025. godine prvi je put objavilo višegodišnji indikativni plan natječaja za razdoblje 2025. – 2027., čime je omogućeno bolje planiranje ulaganja i pripreme projekata u cijelome preostalom razdoblju provedbe Strateškog plana ZPP-a.

S obzirom na ograničen ukupni iznos EU sredstava, trećim izmjenama Strateškog plana ZPP-a 2023. – 2027. smanjeni su maksimalni iznosi i intenziteti investicijskih potpora kako bi se potpora omogućila većem broju korisnika. Time je planirani broj korisnika intervencija 73.10. i 73.11. povećan za 36 %, na najmanje 1255 korisnika u području primarne proizvodnje i prerade.

Foto: Tea Krolo

Dodatni poticaj razvoju ruralnoga gospodarstva pružaju financijski instrumenti, koji su od 2018. do 2025. godine omogućili:

147,3 milijuna eura za 2411 korisnika

dodatnih 34,1 milijun eura iz povrata sredstava za 546 korisnika

te 6,1 milijun eura za 298 korisnika u okviru Strateškog plana ZPP-a (2024. – 2025.)

Ukupno je kroz financijske instrumente osigurano više od 187 milijuna eura za gotovo 3300 krajnjih primatelja, što jasno potvrđuje snažan i mjerljiv doprinos EU fondova održivom razvoju poljoprivrede i ruralnih područja u Hrvatskoj.

Ulaganjem u razvoj ruralnih područja Republike Hrvatske ulažemo u dobrobit svih njezinih građana i osiguravamo svijetlu poljoprivrednu budućnost svoje zemlje.