Dubrovački franjevac završio u istražnom zatvoru: Godinama pijan prijetio smrću svećenicima

Županijski sud u Dubrovniku odredio je do 30 dana istražnog zatvora 45-godišnjem redovniku franjevcu iz Pule zbog sumnje da je u alkoholiziranom stanju više puta ozbiljno prijetio smrću drugim svećenicima u samostanu Male braće u Dubrovniku.

Kako doznaje Dubrovački dnevnik, Sud je prihvatio stav tužiteljstva kako postoji opasnost od ponavljanja kaznenih djela, osobito zbog njegove sklonosti alkoholu i upornosti u prijetnjama.

Dežurni sudac istrage Istražnog centra Županijskog suda u Dubrovniku usuglasio se s prijedlogom zamjenice općinskog državnog odvjetnika te je, zbog počinjena tri kaznena djela ozbiljnih prijetnji da će više osoba usmrtiti oružjem, osumnjičenom odredio istražni zatvor u trajanju do 30 dana.

Foto: Ahmet Kalajdžić, Goran Mratinović/Dd

'Zamišljam da uzimam mačetu'

Franjevac se sumnjiči da je u alkoholiziranom stanju i u nakani zastrašivanja, u razdoblju od 1. studenog prošle do 29. siječnja ove godine u samostanu Male braće, prijetio drugim svećenicima.

Tako je 1. studenoga jednome od njih rekao kako 'zamišlja da će uzeti mačetu' i grubo nauditi više njih. Nakon toga je, tijekom verbalnog sukoba 29. siječnja i drugom svećeniku uputio ozbiljne prijetnje u kojima je izrazio namjeru da će mu 'polomiti kosti', nakon čega je prijavljen policiji.

Na temelju postupaka kojima mu je određen istražni zatvor, Dubrovački dnevnik doznaje da je pritvoreni osumnjičenik sklon konzumiranju alkohola, posjeduje pušku i zna rukovati oružjem. Inače je i prigodom uhićenja bio pod utjecajem alkohola kada mu je izmjereno 1,66 promila alkohola u krvi i kojom prigodom je dragovoljno predao zračnu pušku marke 'Slavija' za koju je rekao kako ju je koristio povremeno.

Iskazao upornost u počinjenju djela

Inače, osumnjičeni se na službi u samostanu Male braće nalazi od sredine kolovoza prošle godine te je neko vrijeme s jednim od svećenika kojima je prijetio bio zajedno u službi u Zadru i u Rijeci. Rekao je kako s njim nikad nije bio u sukobu.

Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje kako se prigodom saslušanja njegov branitelj, dubrovački odvjetnik Nikola Jakšić, usprotivio određivanju istražnog zatvora te ustvrdio kako se u konkretnom slučaju mogu odrediti mjere opreza kao zabrana uspostavljanja i održavanja kontakata s određenom osobom.

No, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika Dubrovnik smatrala je kako je osumnjičeni svećenik sklon prekomjernom uživanju alkohola te je zatražila da se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što se ne može otkloniti izricanjem bilo koje mjere opreza.

S tim se usuglasio i sudac istrage, naglasivši da je osumnjičenik iskazao upornost u počinjenju kaznenih djela. Također, očito je da prekomjerno uživanje alkohola kod njega poticajno djeluje na moguće ponavljanje kaznenih djela za koje mu, prema Kaznenom zakonu RH, prijeti izricanje vremenske kazne u trajanju od pet godina pa i više.

