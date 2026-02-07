FREEMAIL
STRAŠNO /

Osveta za Tuzlu i brutalno premlačivanje Delija? U Austriji umalo došlo do sukoba s hrvatskim navijačima

Osveta za Tuzlu i brutalno premlačivanje Delija? U Austriji umalo došlo do sukoba s hrvatskim navijačima
Foto: Zoonar/elmar Gubisch, Zoonar Gmbh/alamy/profimedia

Plan je bio jasan: 50–60 maskiranih huligana, hrpa drvenih bejzbol palica, čeličnih šipki i napad na hrvatske navijače, a povod napada bi mogao biti i sukob Torcide i Delija u Tuzli od prije dva tjedna

7.2.2026.
12:20
Sportski.net
Zoonar/elmar Gubisch, Zoonar Gmbh/alamy/profimedia
Prema pisanju austrijskih medija, umalo je došlo do velikog incidenta na austrijskoj autocesti. Naime, nakon košarkaške utakmice u Beču između Beča i Zadra, koja je završila pobjedom hrvatske momčadi 86-77, hrvatski su navijači bili meta huligana.

Prema podacima bečke policije, tijekom košarkaške utakmice bilo je naznaka o desetak vozila stranih registarskih oznaka koji su vozili u smjeru Beča gdje se igrala utakmica između Beča i Zadra. Oko 21 sat  nekoliko sudionika u prometu prijavilo je navodnu lančanu nesreću koja se pokazala kao lažna uzbuna, dok su se na paralelnoj cesti uz autocestu A2 desetine osoba popele na nasip kako bi ciljali hrvatske navijače, prenosi Heute.

Plan je bio jasan: 50–60 maskiranih huligana, hrpa drvenih bejzbol palica, čeličnih šipki i napad na hrvatske navijače, a povod napada bi mogao biti i sukob Torcide i Delija u Tuzli od prije dva tjedna.

Srećom, na austrijskoj autocesti A2 našli su se policajci koji su spriječili sukob. Huligani su se vratili svojim vozilima i pobjegli, a tijekom intervencije zabilježene su i prijave o zapaljenim automobilima, no i ta se informacija pokazala netočnom.

Na kraju su jedine žrtve bili civili, budući da se tijekom intervencije vatrogasno vozilo sudarilo s automobilom koji je htio osloboditi prostor za vozilo hitne intervencije – pri čemu je pet osoba ozlijeđeno.

