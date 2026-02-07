Imamo prvog osvajača zlata na ZOI-ju, najbolji skijaš današnjice razočarao

Švicarac Franjo von Allmen osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u spustu svladavši stazu u Bormiju za 1:51.61 minuta te je tako postao prvi osvajač zlatne medalje na ovogodišnjim ZOI koje su u petak svečano otvorene u Milanu.

Von Allmen (24) je trijumfom u Bormiju potvrdio odličnu formu. Prije šest dana je slavio i u Crans Montani u zadnjoj utrci Svjetskog kupa uoči ZOI, te je objedinio naslove svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika u spustu jer je lani u Saalbachu stigao do svjetskog zlata.

Srebrnu i brončanu medalju osvojili su domaći predstavnici, drugi je sa 20 stotinki bio Giovanni Franzoni (24), a treći veteran Dominik Paris (36) sa 50 stotinki slabijim vremenom od von Allmena. Franzoni je na domaćem terenu potvrdio kako se početkom 2026. godine nalazi u životnoj formi, nakon što je prošlog mjeseca u Wengenu stigao do prve pobjede u Svjetskom kupu slavivši u superveleslalomu, da bi onda pobijedio i u spustu u Kitzbuehelu. Paris je pred kraj karijere odlično iskoristio prednost domaćeg terena jer je ostvario čak sedam pobjeda u Svjetskom kupu upravo u Bormiju, šest u spustu i jednu u superveleslalomu.

Razočarenje

Najbolji skijaš današnice, četverostruki uzastopni osvajač Svjetskog kupa, osvajač malog kristalnog globusa u spustu zadnje dvije sezone i uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu ove sezone, Švicarac Marco Odermatt (28) ostao je bez medalje, na razočaravajućem četvrtom mjestu, on je za svojim mlađim reprezentativnim kolegom Von Allmenom zaostao 70 stotinki.

"Četvrto mjesto nije ono čemu sam se nadao", rekao je četverostruki osvajač Velikog kristalnog globus koji je na putu i prema petom uzastopnom naslovu pobjednika Svjetskog kupa, ali u njegovoj kolekciji olimpijskih odličja ostaje samo zlatna medalja osvojena prije četiri godine u veleslalomu iz Pekinga, gdje je bio sedmi u spustu.

"Zapravo sam imao dobar osjećaj, ali jednostavno nisam bio dovoljno brz", zaključio je 28-godišnji Švicarac koji je u Bormiju, mjestu blizu švicarske granice, imao glasnu podršku članova obitelji i prijatelja.

"Volio bih da sam za njih ostvario bolji rezultat, ali tako je to u životu. Zapravo, moja je vožnja bila dobra, ali nije bila tako brza pa ću morati nešto promijeniti", zaključio je Švicarac koji će sljedeću priliku za osvajanje odličja imati za četiri dana u superveleslalomu.

