UŽIVO OD 16 SATI

Hrvatska lovi prvu medalju u povijesti: Na putu nam stoji dobro znani protivnik

Hrvatska lovi prvu medalju u povijesti: Na putu nam stoji dobro znani protivnik
Foto: Igor Kupljenik/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Protivnik je Francuska koja je s našom reprezentacijom već odigrala utakmicu na ovom prvenstvu. Tada je, usprkos puno boljoj igri Hrvatske, završilo remijem (2-2)

7.2.2026.
14:48
Sportski.net
Igor Kupljenik/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska i Francuska danas igraju utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu u futsalu. Utakmica se igra od 16:00, a prijenos uživo pratite ovdje od 16:00. Utakmicu također možete gledati na platformi VOYO ili RTL-u 2.

UEFA Futsal Euro 2026, utakmica za treće mjesto
07.02.2026.
16:00
0
Francuska
 
:
0
Hrvatska
 

Uživo

Počinje u 16:00

Najava

Hrvatska futsalska reprezentacija samim plasmanom u polufinale izjednačila je najveći uspjeh u svojoj povijesti. Prvi put smo u polufinalu igrali 2012., kada smo izgubili od Rusije 4-2, da bismo potom izgubili i utakmicu za treće mjesto 3-1 od Italije. Ovoga su puta naši igrači izgubili u polufinalu od Španjolske (1-2), favorita prvenstva i sedmerostrukog europskog prvaka. Naši su reprezentativci odigrali odličnu utakmicu, ali ih je koštalo pet minuta dekoncentracije pred kraj prvog poluvremena. Bila je Hrvatska blizu izjednačenja, ali nije išlo te smo izgubili.

Tim smo porazom ispali u utakmicu za treće mjesto, gdje nas čeka Francuska. Oni su polufinale izgubili od Portugala (1-4), a ovo im je tek drugo Europsko prvenstvo i prvo polufinale. S našom su reprezentacijom već odigrali utakmicu na ovom prvenstvu. Tada je, usprkos puno boljoj igri Hrvatske, utakmica završila remijem (2-2). Sada Hrvatska ima priliku za osvetu i napad na prvu medalju u svojoj povijesti.

Sretno, Hrvatska!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ide po povijesnu medalju! Izbornik zove navijače: 'Pomozite nam, ljudi'

