Slatko srce za Valentinovo: Kako napraviti savršenu tortu u obliku srca bez posebnog kalupa?

Bliži se Valentinovo, dan kada malim znakovima pažnje i slatkim gestama slavimo ljubav. Iako su trgovine prepune bombonijera i gotovih slastica, malo što može nadmašiti trud i ljubav uložene u domaći kolač. Mnogi zaziru od izrade torte u obliku srca, misleći da je za to potreban poseban kalup i vještine slastičara, no istina je potpuno drugačija. Uz nekoliko jednostavnih trikova, impresivnu tortu u obliku srca možete napraviti i u vlastitoj kuhinji, koristeći ono što već imate.

Ova takozvana "vintage" torta, s pjenastim biskvitom i nježnom ružičastom kremom, nije samo praznik za oči, već i za nepce. Ne trebate biti slastičarski virtuoz da biste je pripremili. Tajna se krije u kreativnom korištenju dva okrugla kalupa promjera dvadesetak centimetara i dva jednostavna reza.

Recept za biskvit koji uvijek uspijeva

Temelj svake dobre torte je sočan i prozračan biskvit. Ovaj recept, prilagođen za pečenje u okruglim kalupima, jamči savršeno pjenastu teksturu. Možete birati između klasične arome vanilije ili osvježavajuće note limuna.

Sastojci za biskvit:

4 jaja

200 g šećera

250 g glatkog brašna

120 ml mlijeka

120 ml ulja

60 g otopljenog maslaca

2 žličice praška za pecivo

1 prstohvat soli

1 žličica ekstrakta vanilije

naribana korica 1 limuna (po želji)

Priprema:

Ključan korak, koji se često preskače, jest kratko zagrijavanje mlijeka. Iako se može činiti kao nepotreban dodatak od tri minute, zagrijano mlijeko pomaže u stvaranju prozračnije strukture biskvita, bez obzira na to koristite li klasično ili biljno mlijeko. U jednoj posudi pjenjačom izmiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo i sol. U drugoj, većoj posudi, mikserom pjenasto umutite jaja sa šećerom dok smjesa ne postane svijetla i udvostruči volumen. Potom postupno dodajte otopljeni maslac, ulje, toplo mlijeko i arome. Na kraju lagano umiješajte suhe sastojke, pazeći da ne izbijete zrak iz smjese. Tijesto ravnomjerno rasporedite u dva namašćena i pobrašnjena okrugla kalupa (promjera 20 cm). Pecite na 165 °C oko 25-30 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Oblikovanje srca i tajne savršene kreme

Dok se biskviti hlade, vrijeme je za pripremu kreme. Popularan izbor je krema od sira, koja je laganija i manje slatka od klasičnih krema s maslacem.

Sastojci za kremu:

500 g krem sira, sobne temperature

250 g maslaca, sobne temperature

200 g šećera u prahu, prosijanog

1 žličica ekstrakta vanilije

nekoliko kapi ružičaste prehrambene boje (ili prah cikle/liofiliziranih malina)

Priprema:

Svi sastojci moraju biti sobne temperature kako bi se krema lijepo sjedinila bez grudica. Mikserom prvo izradite maslac dok ne postane pjenast, zatim dodajte šećer u prahu i miksajte dok se ne sjedini. Na kraju dodajte krem sir, vaniliju i boju pa sve kratko izmiksajte na najmanjoj brzini, tek toliko da se sastojci povežu. Za nježnu ružičastu boju možete koristiti prirodne prehrambene boje, poput praha cikle ili liofiliziranih malina, koje će kremi dati i diskretnu voćnu notu. Kada su biskviti potpuno ohlađeni, slijedi najzanimljiviji dio. Jedan okrugli biskvit ostavite cijeli. Drugi prerežite točno po sredini na dvije jednake polovice. Sada prislonite ravne strane polovica uz dvije stranice cijelog biskvita. Pred vama će se stvoriti savršen oblik srca.

Sastavljanje i dekoracija

Sastavljanje torte započnite tako da sve dijelove srca položite na pladanj za posluživanje. Po želji, biskvit možete prerezati i horizontalno kako biste dobili više slojeva. Svaki sloj premažite kremom. Nakon što ste spojili sve dijelove, cijelu tortu premažite tankim slojem kreme, takozvanim „mrvastim slojem“ (eng. crumb coat). Njegova je svrha da „zaključa“ sve mrvice kako se ne bi miješale s završnim slojem kreme. Tortu stavite u hladnjak na barem trideset minuta da se prvi sloj stisne.

Nakon hlađenja, nanesite ostatak kreme i zagladite je. Sada se možete poigrati s ukrašavanjem. Koristeći slastičarsku vrećicu i razne nastavke, možete iscrtati elegantne obrube, poput klasičnog oblika školjke, ili ispisati poruku. Ako niste vješti s vrećicom, torta će jednako lijepo izgledati ukrašena svježim jagodama, malinama ili jestivim cvijećem. Za dodatnu dozu romantike, možete otopiti tamnu čokoladu i njome iscrtati čipkaste ukrase na papiru za pečenje, koje nakon hlađenja pažljivo prenesete na tortu.

Izrada ovakve torte možda zahtijeva malo više vremena, ali osmijeh na licu voljene osobe bit će najveća nagrada. Uostalom, Valentinovo je savršena prilika da pokažete ljubav na najslađi mogući način.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo