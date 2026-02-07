Napokon zajedno i u javnosti! Kolinda objavila fotografije s Jakovom: Evo gdje su bili

Kolinda Grabar-Kitarović (57), bivša predsjednica Republike Hrvatske, i njezin suprug Jakov Kitarović (57) prisustvovali su svečanom otvorenju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Italiji. Bivša predsjednica dojmove s događaja podijelila je i na društvenim mrežama, gdje je objavila niz fotografija uz poruku podrške hrvatskim sportašima.

Fotografije s hrvatskom zastavom

Kolinda Grabar-Kitarović na Instagramu je objavila fotografije sa suprugom Jakovom, pozirajući s hrvatskom zastavom na svečanom otvorenju Zimskih olimpijskih igara.

„Sinoć na otvorenju Zimskih olimpijskih igara. Idemo, Hrvatska! Go, Team Croatia!“, poručila je bivša predsjednica uz objavu, u kojoj je zabilježila i izlazak hrvatskih olimpijaca na pozornicu.

Spektakularno otvorenje u Milanu i Cortini

Svečanim programom službeno su otvorene 25. Zimske olimpijske igre, koje se ove godine održavaju u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Ceremonija otvaranja trajala je više od tri i pol sata i označila početak jedne od najvećih svjetskih sportskih manifestacija.

Olimpijski plamen na četiri lokacije

Posebnost ovogodišnjih Igara je činjenica da je ceremonija otvaranja prvi put u povijesti održana na čak četiri različite lokacije. Glavni dio programa odvijao se na stadionu San Siro u Milanu, dok su paralelni događaji i manje povorke sportaša organizirani u Cortini d'Ampezzo, Livignu i Predazzu.

Olimpijski plamen upalili su legendarni talijanski sportaši Alberto Tomba i Deborah Compagnoni u Milanu, dok je Sofia Goggia tu čast imala u Cortini d'Ampezzo.

