Prva ljubav Josipe Lisac: Tijekom prvog susreta, Karlo ju je iznenadio ovom romantičnom gestom

Pjevačica Josipa Lisac (75) prisjetila se svoje velike ljubavi, preminulog Karla Metikoša, s kojim je bila u vezi 20 godina. Povod za prisjećanje bio je 48. obljetnica njihovog prvog susreta, kada ju je Karlo iznenadio velikim buketom cvijeća tijekom njenog koncerta.

Dirljive riječi

Objavila je Karlove riječi iz knjige Bolja prošlost Petra Lukovića, u kojima opisuje kako su se upoznali u Petrinji, putovali za Zagreb i zaljubili, te kako je Josipa prvi put čula njegove kompozicije koje su kasnije postale temelj njihovog prvog zajedničkog albuma. Josipa se prisjetila i koliko je Karlo utjecao na njen umjetnički razvoj: „Bili smo jedno. Nitko ga nije trebao pitati zašto je prestao pjevati; Karlo je pjevao kroz mene. On me stvorio takvom kakva jesam.“

Glazba kao zajednička strast

Karlo je kroz glazbu izražavao ljubav prema Josipi. Prva ploča koju je Josipa kupila bila je Matt Collins, a Karlo je predložio da komponira za nju. Njihov prvi zajednički album nastao je u Rusiji, ispunjen ljubavlju i entuzijazmom, što je oblikovalo Josipinu karijeru i umjetnički izraz, objasnila je u objavi.

Ljubav koja traje i danas

Josipa je emotivno zaključila: “Bili smo jedno. Nitko ga nije trebao pitati zašto je prestao pjevati; Karlo je pjevao kroz mene. On me stvorio takvom kakva jesam.” Fanovi su se raznježili, ističući da njihov odnos i danas inspirira i podsjeća na pravu ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:Ante Šušnjar otkrio da Thompson sada slobodno pjeva zahvaljujući DP-u