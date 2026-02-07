FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAUVIJEK ZALJUBLJENI /

Prva ljubav Josipe Lisac: Tijekom prvog susreta, Karlo ju je iznenadio ovom romantičnom gestom

Prva ljubav Josipe Lisac: Tijekom prvog susreta, Karlo ju je iznenadio ovom romantičnom gestom
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Josipa Lisac prisjetila se Karla Metikoša i njihove prve romantične geste

7.2.2026.
12:19
Hot.hr
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Josipa Lisac (75) prisjetila se svoje velike ljubavi, preminulog Karla Metikoša, s kojim je bila u vezi 20 godina. Povod za prisjećanje bio je 48. obljetnica njihovog prvog susreta, kada ju je Karlo iznenadio velikim buketom cvijeća tijekom njenog koncerta.

Dirljive riječi 

Objavila je Karlove riječi iz knjige Bolja prošlost Petra Lukovića, u kojima opisuje kako su se upoznali u Petrinji, putovali za Zagreb i zaljubili, te kako je Josipa prvi put čula njegove kompozicije koje su kasnije postale temelj njihovog prvog zajedničkog albuma. Josipa se prisjetila i koliko je Karlo utjecao na njen umjetnički razvoj: „Bili smo jedno. Nitko ga nije trebao pitati zašto je prestao pjevati; Karlo je pjevao kroz mene. On me stvorio takvom kakva jesam.“ 

Glazba kao zajednička strast

Karlo je kroz glazbu izražavao ljubav prema Josipi. Prva ploča koju je Josipa kupila bila je Matt Collins, a Karlo je predložio da komponira za nju. Njihov prvi zajednički album nastao je u Rusiji, ispunjen ljubavlju i entuzijazmom, što je oblikovalo Josipinu karijeru i umjetnički izraz, objasnila je u objavi. 

Ljubav koja traje i danas

Josipa je emotivno zaključila: “Bili smo jedno. Nitko ga nije trebao pitati zašto je prestao pjevati; Karlo je pjevao kroz mene. On me stvorio takvom kakva jesam.” Fanovi su se raznježili, ističući da njihov odnos i danas inspirira i podsjeća na pravu ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:Ante Šušnjar otkrio da Thompson sada slobodno pjeva zahvaljujući DP-u

Josipa LisacKarlo Metikoš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx