USPJEŠNA OPERACIJA /

Jessie J vratila se na pozornicu nakon bitke s rakom i zasjala u bijelom čipkastom kombinezonu
Foto: Aces/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Pjevačica se vratila na pozornicu nakon uspješne operacije dojke

7.2.2026.
11:56
Hot.hr
Britanska pjevačica Jessie J (37) oduševila je publiku na koncertu u Las Vegasu tijekom svoje američke turneje No Secrets. Osim snažnog nastupa, pažnju su privukle njezine obline u uskom bijelom čipkastom kombinezonu koji je otkrivao svaki detalj, a pjevačica nije obraćala pažnju na kritike.

Povratak na scenu nakon raka

Jessie J je u lipnju javno otkrila da joj je dijagnosticiran rak u ranoj fazi, nakon čega je prošla operaciju uklanjanja jedne dojke. Od tada je otvoreno dijelila svoje iskustvo s više od 14 milijuna pratitelja, zahvaljujući im na molitvama, podršci i pozitivnoj energiji koju su joj slali tijekom najtežih trenutaka. Dan uoči operacije pjevačica je snimila video svog malog sina koji govori: „Mama će biti dobro“. Taj je snimak sada ponovno podijelila uz poruku: „I… dobro sam“, potvrdivši da su nalazi pokazali kako nema znakova širenja raka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jessie J (@jessiej)

Iako su vijesti o nalazima pozitivne, Jessie J je istaknula da je pred njom još dug proces oporavka. Najavila je i rekonstruktivni zahvat, uz dozu humora poručivši da trenutačno mijenja ime u „The LopJess monster“.

Povratak glazbi

Pjevačica, koja je prodala milijune primjeraka singlova poput Nobody’s Perfect, Who You Are i Price Tag, priprema i novi album – prvi nakon nekoliko godina pauze. Najavila je da će nastaviti baviti glazbom i nastupima te raditi na novim projektima.

