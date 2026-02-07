Bivši ministar pod istragom zbog sumnjivih poslova s seksualnim predatorom Epsteinom

Francusko nacionalno financijsko tužiteljstvo priopćilo je u subotu da je otvorilo istragu protiv bivšeg ministra kulture Jacka Langa i njegove kćeri Caroline Lang zbog sumnje na "pranje novca povezano s teškom poreznom prijevarom", u potezu povezanom s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Pritisak na Langa da podnese ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta u Parizu raste otkako su dokumenti koje je prošli tjedan objavilo američko ministarstvo pravosuđa pokazali da su se Epstein i Lang povremeno dopisivali između 2012. i Epsteinove smrti 2019. godine, kad je izvršio samoubojstvo u zatvoru.

Francuski mediji, uključujući Le Monde, Le Figaro i Mediapart, izvijestili su da je preliminarna istraga otvorena nakon što su dokumenti američkog ministarstva pravosuđa otkrili godine dopisivanja i financijskih veza između Langa i Epsteina, uključujući i one u inozemstvu.

'Donijet će odluku po čistoj savjesti'

Ured je potvrdio istragu, ali nije iznio dodatne pojedinosti.

Jacka Langa, koji negira bilo kakvu krivnju, pozvalo je na saslušanje ministarstvo vanjskih poslova, nadzorno tijelo Instituta arapskog svijeta, kulturne i istraživačke institucije koja promiče razumijevanje arapskog svijeta.

"Jack Lang bio je državni ministar, donijet će odluku po čistoj savjesti", rekao je njegov odvjetnik Laurent Merlet za BFM TV, reagirajući na pozive da Lang napusti instituciju.

Langovo ime pojavljuje se više od 600 puta, prema Reutersovoj reviziji dokumenata. U ponedjeljak je Langova kći Caroline dala ostavku na mjesto čelnice francuskog Sindikata neovisnih produkcija nakon što su se pojavile njezine veze s Epsteinom.

Lang smatra da je riječ o nepravdi

"Jack Lang smatra da je prikaz činjenica vrlo nepravedan, ali on je borac i iznijet će i svojem nadzornom tijelu i sudovima sva potrebna objašnjenja kako bi dokazao da nije umiješan ni u kakvo nesavjesno postupanje ili kazneno djelo koje bi mu se moglo pripisati", rekao je njegov odvjetnik.

"Nije bilo prijenosa sredstava... Ali mislim da je normalno da sudac to želi provjeriti", rekao je također, dodajući da se nada da će tužitelj brzo djelovati.

Objava dokumenata pojačala je istragu Epsteinovih globalnih veza s javnim osobama, uključujući Britanca Andrewa Mountbatten-Windsora, mlađeg brata kralja Charlesa, i Petera Mandelsona, bivšeg britanskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama.

