Otkrivene prljave tajne najpoznatijeg seksualnog predatora: 'Povlače se linije bojišnice'

Osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein održavao je mrežu kontakata u Bruxellesu tijekom desetljeća, dopisujući se s moćnicima i modnim agencijama, pokazuju dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Najnovija serija dokumenata ukazuje na to da je pokojni američki financijer, koji je umro u zatvoru nakon presude, planirao putovanja u belgijsku prijestolnicu, gdje se nalaze mnogi od najvažnijih ureda Europske unije, kao i da je bio u kontaktu s ljudima u gradu između 2010. i 2019. godine. Nijedan od njegovih sastanaka nije javno objavljen, no u objavljenim e-mailovima spominje se niz potencijalnih posjeta i navodnih posrednika, prenosi Politico.

Epstein, za kojeg tužitelji tvrde da je "stvorio ogromnu mrežu maloljetnih žrtava koje je seksualno iskorištavao", više je puta u dopisivanjima spominjao žene u Europi.

Niz e-poruka poslan Epsteinu 2010. godine uključuje opis žene identificirane kao "Kelly C.“ koji je dostavila "agencija za modele“ Casting Factory sa sjedištem u Bruxellesu.

'Poljupci iz Bruxellesa'

Osim tjelesnih mjera, u poruci se navodi da ima "vrlo dobru narav". Politico nije uspio kontaktirati navodnu agenciju, koja više nema funkcionalnu web stranicu. Na adresi povezanoj s agencijom koja se spominje u porukama u centru Bruxellesa blizu Avenue Louise nalazi se zgrada koja izgleda prazno.

U razgovor je uključen i predstavnik tvrtke MC2 Model Management, agencije čiji je suosnivač Epsteinov dugogodišnju suradnik Jean-Luc Brunel, a koja više ne postoji. Njega su pronašli 2022. obješenog u zatvorskoj ćeliji u Parizu, gdje je pritvoren zbog sumnje na silovanje maloljetnika i trgovinu djecom za seksualno iskorištavanje.

Epstein je 2010. primio poruku s redigirane adrese u kojoj ga obavještavaju da se pošiljatelj "sprema za sutrašnji let" i da će "poslati svoj novi broj iz Bruxellesa".

U drugoj poruci, poslanoj također s redigirane adrese, navodi se: "Nedostaješ mi, bisous iz Bruxellesa".

Prevedeno s francuskog, "bisous" znači poljupci.

U drugoj poruci, nepoznati pošiljatelj govori Epsteinu da su odradili videopoziv s "prilično lijepom" ženom, iako joj "nisu dobro vidjeli lice".

Žena, za koju se navodi da "čeka vizu“, opisana je kao osoba koja je prethodno bila "autorica rezervacija za modnu agenciju.Mislim da će se dobro snaći nakon našeg razgovora“.

Pošiljatelj je zatim tražio let u belgijsku prijestolnicu, a Epstein odgovara: "Da, put u Bruxelles".

Godinu dana kasnije, Epstein dobiva e-poruku od asistenta u kojoj ga je obavijestio da je "Jean Luc zvao da ga pozdravi i obavijesti da večeras odlazi u Bruxelles".

Put u belgijsku prijestolnicu

Jedan navodni posjet Epsteina Bruxellesu bio je planiran na samo nekoliko sati.

Prema bilješci o rezervaciji koju je Epsteinu poslao asistent, u siječnju 2019. namjeravao je putovati vlakom iz Pariza zajedno s neimenovanim francuskim i ukrajinskim suputnicima, stići na briselski Gare du Midi oko 17 sati i ponovno krenuti neposredno nakon 20 sati. Nije jasna svrha putovanja.

Uz sve to, Epstein je dobio niz preporuka za restorane u glavnom gradu Belgije. Jedan redigirani kontakt rekao je Epsteinu da je Belga Queen, elegantna preuređena banka u povijesnom centru, jedna od "najboljih“ u Bruxellesu.

Još 2019., kada se tadašnji slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčák htio sastati s osramoćenim američkim financijerom, rekao je da je rezervirao stol u La Brasserie des Étangs Mellaerts, luksuznom restoranu u zelenom predgrađu Bruxellesa Woluwe-Saint-Pierre. Restoran je odbio potvrditi za Politico je li rezervacija izvršena.

Lajčák je u subotu dao ostavku na dužnost savjetnika za nacionalnu sigurnost slovačkog premijera nakon što su dokumenti pokazali da je bio u bliskom odnosu s Epsteinom nakon što je 2008. godine financijer osuđen zbog nagovaranja maloljetnice na seksualne usluge.

"Moj omiljeni restoran bio je L'Idiot Du Village“, rekao je Peter Mandelson, bivši britanski ministar i europski povjerenik od 2004. do 2008. – i redoviti Epsteinov kontakt – redigiranom kontaktu koji je tražio prijedloge nakon što je Epstein rekao da Mandelson dobro poznaje grad. Sada zatvoreni bistro bio je skriven u popločanoj uličici u četvrti Marolles i cijenjen zbog svojih jela s morskim plodovima.

EU politike

Epstein, čije se bogatstvo u vrijeme smrti popelo na 440 milijuna dolara, više je puta komentirao politiku EU u e-porukama.

Epstein je 2018. godine razmjenjivao e-mailove sa Steveom Bannonom, bivšim glavnim pomoćnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je godinu dana ranije napustio Bijelu kuću, o planovima Komisije da ponovno preispita regulatorne okvire za kriptovalute osmišljene kako bi se spriječila njihova upotreba u ilegalnim aktivnostima.

"Moramo ovo odmah zaustaviti“, napisao je Bannon, a Epstein odgovorio: "Propisi EU-a. Povlače se linije bojišnice... javite mi se kad vaši Talijani završe s vama“. Nije jasno na koga je mislio.

Jedan dokument prikazuje račun koji pripada istraživaču kibernetičke sigurnosti koji poziva Epsteina da doprinese razgovoru o politici.

"Jeffrey, sljedeći tjedan održat ću 15-minutni govor u Europskom parlamentu o regulaciji softvera za nadzor i upad“, stoji u e-poruci poslanoj 2015., dok je EU pripremala važna pravila o zaštiti podataka koja su donesena iduće godine.

"Prilažem svoje bilješke za govor, bilo bi sjajno ako imaš vremena da ih pregledaš i dobiješ povratne informacije. Mislim da bi bio dobar primjer za ciljanu publiku. Hvala ti!“, navodi se.

POGLEDAJTE VIDEO: Dokumenti Epsteina ih spominju, Hrvat kojeg je RTL Danas zvao – šuti