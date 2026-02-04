Osramoćeni bivši princ Andrew iselio iz kraljevske rezidencije, oglasio se premijer Starmer

Pod teretom novih otkrića u slučaju osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina, osramoćeni bivši princ Andrew napustio je svoj luksuzni dom u Windsoru i preselio se na kraljevsko imanje Sandringham u istočnoj Engleskoj, objavio je BBC u utorak navečer.

Prema informacijama, bivši princ je u ponedjeljak napustio kraljevsku rezidenciju Royal Lodge, prenosi BBC, dok AFP piše da je Buckinghamska palača odbila potvrditi tu informaciju.

Foto: Bav Media/splashnews.com/splash/profimedia

BBC prenosi da je Andrew privremeno smješten u objektu na imanju Sandringham dok se njegov novi dom renovira.

Bratu kralja Charlesa III. u listopadu je naređeno da napusti luksuznu vilu u kojoj je više od dvadeset godina živio sa svojom bivšom suprugom Sarah Ferguson, nakon što su mu zbog prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom oduzete kraljevske titule.

Proteklih dana se pojačao pritisak na Andrewa Mountbatten-Windsora nakon što se pojavio u novim dokumentima o Epsteinu koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Među novim kompromitirajućim dokumentima su fotografije na kojima kleči nad neidentificiranom ženom, kao i e-mailovi u kojima poziva Epsteina u Buckinghamsku palaču na "privatni" susret.

Britanski premijer Keir Starmer reagirao je na ova otkrića, rekavši da bi bivši princ trebao svjedočiti pred američkim Kongresom o zločinima pokojnog pedofila.

Epsteinova žrtva Virginia Giuffre tvrdila je da je tri puta bila prisiljena na seksualne odnose s Andrewom. On joj je 2022. godine isplatio višemilijunsku odštetu, ali nije priznao krivnju. Giuffre si je oduzela život u svom domu u Australiji u travnju prošle godine.

Još jedna žrtva Jeffreyja Epsteina rekla je preko svog odvjetnika da ju je američki pedofil 2010. godine poslao u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi imala seksualne odnose s Andrewom u rezidenciji Royal Lodge, u blizini dvorca Windsor.

Glasnogovornik britanske lokalne policije rekao je u utorak navečer da će "istražiti ovu informaciju", ali da ni žena ni njezin odvjetnik nisu stupili u kontakt s policijom.