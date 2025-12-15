Lindsey Vonn donijela veliku odluku i promijenila plan o mirovini: 'Nisam mislila...'

Povratak Lindsey Vonn u Svjetski kup teče bolje nego je i sama zamišljala. Američka Kraljica brzine vratila se prošle sezone iz mirovine i s 40 godina ostvarivala vrlo dobre plasmane.

Međutim, ove sezone je još bolja i već je dva puta stajala na postolje. U St. Moritzu je pobijedila, i to uvjerljivo, u prvom spustu, a onda u drugom bila druga. Ti fantastični rezultati naveli su Vonn da promijeni svoju odluku o kraju karijere. Naime, Vonn je željela skijati do Olimpijskih igara u veljači i oprostiti se s još jednom olimpijskom medaljom, ali u St. Moritzu je priznala da će nastaviti skijati do kraja ove sezone.

„Mislim da ću se utrkivati ​​do samog kraja“, rekla je mikrofonu ORF-a. I dodala: „Pa, nadam se.“ Razlog ove promjene mišljenja? „Nisam mislila da ću nositi crveni startni broj u spustu nakon samo nekoliko utrka“, rekla je Vonn koja vodi u poretku spusta sa 180 bodova.

Ako oko nastavi, Vonn će se boriti za Globus u spustu, a onda nema smisla završiti sezonu prije reda. Kako je krenulo Vonn bi se mogla oprostiti od skijanja s olimpijskom medaljom i Kristalnim globusom. Sve to u 42. godini života. Impresivno!

