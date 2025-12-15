Šok na stadionu: Najbolji igrač današnjice leži u agoniji, igrači mole na koljenima

Nedjelja, 14. prosinca 2025. godine, ostat će upisana crnim slovima u povijest Kansas City Chiefsa. U dramatičnoj završnici utakmice protiv Los Angeles Chargersa, Chiefsi nisu samo izgubili rezultatom 16-13 i time ispali iz utrke za doigravanje, već su ostali i bez svog glavnog igrača, Patricka Mahomesa, koji je doživio tešku ozljedu koljena koja će ga s terena udaljiti na duže vrijeme.

Trenuci drame na Arrowhead stadionu

Svega 1:53 do kraja regularnog dijela utakmice, dok su Chiefsi lovili preokret, dogodio se trenutak koji je utišao cijeli stadion. Prilikom pokušaja bacanja u trku, Mahomesa je srušio obrambeni igrač Chargersa Da'Shawn Hand. Njegovo lijevo koljeno nezgodno se savinulo pod težinom udarca, a trostruki osvajač Super Bowla ostao je ležati na travnjaku.

Prizor Mahomesa kako se u agoniji drži za koljeno zaledio je ispunjeni Arrowhead stadion. Suigrači su kleknuli na jedno koljeno, a medicinsko osoblje brzo je okružilo vidno potresenog quarterbacka. Nakon nekoliko minuta pružanja pomoći, Mahomes je uz pomoć osoblja napustio teren i, s ručnikom prebačenim preko glave kako bi sakrio emocije, otišao ravno u svlačionicu. Bio je to prizor koji je simbolizirao kraj svih nada za Chiefse.

Službena potvrda i kraj svih nada

Trener Andy Reid nakon utakmice nije skrivao zabrinutost. "Ne izgleda dobro", kratko je poručio novinarima, najavivši magnetsku rezonancu za ponedjeljak.

Kasnije te večeri, klub je i službeno potvrdio najgore strahove: magnetska rezonanca pokazala je puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) u lijevom koljenu. U priopćenju je navedeno kako Mahomes i klub razmatraju opcije za operaciju, što znači kraj sezone za jednog od najboljih igrača današnjice.

Nedugo nakon toga, Mahomes se oglasio na društvenoj mreži X emotivnom porukom. "Ne znam zašto se ovo moralo dogoditi. I neću lagati, boli. Ali sve što možemo je vjerovati u Boga i napadati svaki dan iznova i iznova. Hvala Chiefs Kingdomu što me uvijek podržava i svima koji su mi se javili i poslali molitve. Vratit ću se jači no ikad."

Kraj jedne ere: Prekinuti nevjerojatni nizovi

Porazom od Chargersa, Chiefsi (sada na omjeru 6-8) su prvi put od 2014. godine eliminirani iz doigravanja. Time je prekinut i njihov nevjerojatan niz od devet uzastopnih naslova prvaka divizije AFC West te sedam uzastopnih pojavljivanja u finalu AFC konferencije. Ovo je ujedno i prva sezona otkako je Mahomes postao startni quarterback u kojoj njegova momčad neće vidjeti postsezonu.

Ironično, momčad koja je prošle sezone dominirala u neizvjesnim završnicama, ove godine nije pronalazila put do pobjede. Ovo je bio njihov sedmi poraz u utakmici odlučenoj s jednim posjedom lopte, što je potpuna suprotnost prošloj sezoni kada su u takvim susretima imali savršen omjer pobjeda i poraza.

Minshewova pogreška zapečatila sudbinu

Nakon Mahomesove ozljede, loptu je preuzeo rezervni quarterback Gardner Minshew. S tri uzastopna točna dodavanja probudio je nadu navijača i doveo momčad u poziciju za potencijalno izjednačenje ili čak pobjedu. Ipak, dvadesetak sekundi prije kraja, njegovo dugo dodavanje prema Travisu Kelceju presjekao je sjajni safety Chargersa, Derwin James, čime je priča za Chiefse bila završena, kako u ovoj utakmici, tako i u cijeloj sezoni.

Bio je to simboličan kraj sezone za zaborav i potencijalno kraj jedne velike NFL dinastije. Chiefse čeka duga i neizvjesna zima, a najveće pitanje od svih jest kada i u kakvom stanju će se na teren vratiti njihov Superman.