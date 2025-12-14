Sva lica Marija Kovačevića na Kušek Apašu, a pogledajte kako su Boysi 'zapalili' stadion

Dinamo je u 17. kolu SHNL-a slavio u Koprivnici 5:2 protiv Slavena Belupa nakon preokreta već u prvom poluvremenu. Beljo je zabio dvaput, a strijelci su još bili Zajc i Bennacer, dok je za domaće poraz ublažio Lepinjica.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice poručio je da ga rani pogodak nije izbacio iz takta: “Bili smo šokirani, ali nisam negativno razmišljao. Vidio sam želju kod igrača.” Dodao je kako ga veseli igra momčadi i povratak na vrh ljestvice: “Dinamo je opet onakav kakav svi želimo.”

Posebno je pohvalio dvostrukog strijelca Belju: “Znao sam da će mu golovi doći. Borio se i ekipa ga je nagradila.” Uoči sljedeće utakmice s Lokomotivom naglasio je da opuštanja nema: “SHNL ne prašta, ali vjerujem da možemo nastaviti ovako.”