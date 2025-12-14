FREEMAIL
'Dinamo kakav želim' /

Sva lica Marija Kovačevića na Kušek Apašu, a pogledajte kako su Boysi 'zapalili' stadion

Sva lica Marija Kovačevića na Kušek Apašu, a pogledajte kako su Boysi 'zapalili' stadion
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
1 /24
Dinamo je u 17. kolu SHNL-a slavio u Koprivnici 5:2 protiv Slavena Belupa nakon preokreta već u prvom poluvremenu. Beljo je zabio dvaput, a strijelci su još bili Zajc i Bennacer, dok je za domaće poraz ublažio Lepinjica.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice poručio je da ga rani pogodak nije izbacio iz takta: “Bili smo šokirani, ali nisam negativno razmišljao. Vidio sam želju kod igrača.” Dodao je kako ga veseli igra momčadi i povratak na vrh ljestvice: “Dinamo je opet onakav kakav svi želimo.”

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr!

Posebno je pohvalio dvostrukog strijelca Belju: “Znao sam da će mu golovi doći. Borio se i ekipa ga je nagradila.” Uoči sljedeće utakmice s Lokomotivom naglasio je da opuštanja nema: “SHNL ne prašta, ali vjerujem da možemo nastaviti ovako.”

14.12.2025.
17:47
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
DinamoSlaven BelupoMario KovačevićBad Blue Boysi
