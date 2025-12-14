Pukla petarda, Dinamo slavio, a navijači ističu samo jednu važnu činjenicu

Nogometaši Dinama preuzeli su vodstvo na ljestvici HNL-a nakon što su u susretu 17. kola u Koprivnici pobijedili Slaven Belupo s uvjerljivih 5-2.

Josip Mitrović je doveo domaćine u vodstvo već u 2. minuti, no Dinamo je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a strijelci su bili Miha Zajc (5, 45+1), Dion Drena Beljo (23) i Ismael Bennacer (35). U drugom dijelu Beljo je zabio još jedan gol za "Modre", dok se kod domaćina među strijelce upisao Igor Lepinjica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dinamo se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice sa 35 bodova, bod više od Hajduka dok je Belupo treći sa 25 bodova.

Dinamovi navijači jako su zadovoljni predstavom svojih nogometaša, a ističu jedno. Zajc je za njih glavni igrač Dinama.

"Zajc najbolji igrač Dinama! Zvijer!"

"Hvala, bilo je lijepo. Sljedeći…"

"Dinamo pala petarda, ajmo isto tako protiv Lokomotive."

"Svaka čast na jednoj pobjedi bez stresa. Veseli i činjenica da nakon idućih 90 min ide čistka."

"Zajc je zaslužio skandiranje, svaka čast Boysima, čovjek daje svaku tekmu 120% + strašan je igrač!"

"Koji je to osjećaj dok s vrha gledaš sve ostale"

