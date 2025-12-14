Privucite sreću, zdravlje i obilje: 25 običaja i praznovjerja za sretnu 2026. godinu

Dok se 2025. godina bliži kraju, idealno je vrijeme za promišljanje o svemu što smo postigli i doživjeli, ali i za postavljanje temelja za uspješnu budućnost.

Ulazak u Novu godinu za mnoge predstavlja priliku za novi početak, promjenu načina razmišljanja i postavljanje novih ciljeva. No, jeste li znali da način na koji provedete novogodišnju noć može odrediti ton za cijelu nadolazeću godinu?

Diljem svijeta postoje brojni rituali i praznovjerja osmišljeni kako bi prizvali sreću, ljubav i blagostanje. Od postavljanja namjera do neobičnih običaja koji donose sreću, ovi rituali pomoći će vam da u 2026. godinu zakoračite na pravu nogu, piše The Everygirl.

Bilo da slavite sami, s prijateljima ili u zagrljaju voljene osobe, isprobajte neke od ovih 25 tradicija i pripremite se za godinu ispunjenu uspjehom.