Tko je bivši šef Mladeži HDZ-a? Zavirili smo u imovinsku karticu i iznenadili se

U Zagrebu je u subotu održan XVIII. Opći sabor Mladeži HDZ-a. Odabirom članova Nacionalnog i Nadzornog odbora ujedno je završen i izborni proces u Mladeži. Dosadašnjeg predsjednika Maksimilijana Šimraka, sada saborskog zastupnika i potpredsjednika zagrebačkog HDZ-a, zamijenio je Tin Jurak.

Tko je Maksimilijan Šimrak?

Maksimilijan Šimrak (31) je na čelo Mladeži HDZ-a izabran u studenom 2021. godine po načelu "jedan član – jedan glas". Povjerenje članova Mladeži ponovno je dobio reizborom u prosincu 2023. godine, čime je organizaciju vodio pune četiri godine, sve do prosinca 2025. godine.

Mladi pravnik je u travnju 2022. godine postao novi zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba umjesto Davora Filipovića koji je tada izabran za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja.

Nakon parlamentarnih izbora u travnju prošle godine, Šimrak u svibnju postaje saborski zastupnik kao zamjenik Nine Obuljen Koržinek. U Saboru je član nekoliko odbora, uključujući Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za međuparlamentarnu suradnju.

Imovinska kartica

Zavirili smo malo u njegovu imovinsku karticu, a prema podatcima od 13. siječnja 2025. godine, koji su javno dostupni, Šimrak prima neto plaću od 3223 eura. Oženjen je i nema djece. Kao zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba ne prima plaću, već tu dužnost obavlja volonterski.

Foto: Screenshot Imovinska Kartica

Što se tiče ostalih prihoda, Šimrak mjesečno prima zastupnički paušal u iznosu od 199,10 eura. Važno je napomenuti da je prijavljeni iznos od lipnja prošle godine.

Njegova supruga, prema podacima iz prosinca 2019. godine (koji su uneseni u karticu), ima 1000 eura neto plaće te radi u Mativa Ekskluziv d.o.o. Njegova supruga ima pozajmicu iz 2023. godine u vrijednosti od 3400 eura.

U imovinskoj kartici pod subvencije/donacije/poticaji/stipendije stoji da je jednokratno primio 1945,58 eura. Riječ je o vaučeru za obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

Šimrak je suvlasnik manje obiteljske stambene zgrade sa 4 stana koja nije etažirana. Suvlasnički dio se odnosi na 1/2 stana, a približna vrijednost cijelog objekta u trenutku podnošenja imovinske kartice iznosila je 1.146.000 eura.