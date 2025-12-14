Kovrčava ljepotica bila je glavna zvijezda zagrebačke špice, a pojavila se i zgodna liječnica

Subotnje prijepodne u Zagrebu tradicionalno je rezervirano za špicu – vrijeme kada mnogi izlaze na ulice kako bi uživali u posljednjim trenucima tjedna, opuštali se s prijateljima i, naravno, popili kavu. Ovaj urbani ritual postao je nezaobilazni dio svakodnevnog života, a šetnja centrom grada donosi i priliku za prikazivanje modnih kombinacija.

Ove subote centrom Zagreba prošetala je ''kraljica špice'', liječnica Petra Meštrić, a tko se još pojavio - pogledajte u našoj galeriji.