Ljudi ne vjeruju da je u braku s ovom ljepoticom: Štrebera Raya danas će rijetki prepoznati

Kunal Nayyar (44), najpoznatiji kao Raj iz Teorije velikog praska, hit serije koju možete gledati na RTL 2, nakon završetka megapopularne serije okrenuo se potpuno drugačijim projektima. Umjesto komedija, glumac danas briljira u mračnijim i ozbiljnijim ulogama – posebno u Netflixovom trileru “Criminal: UK” i seriji “Suspicion”, gdje je publiku iznenadio potpuno novim izgledom i energijom.

Nayyar je aktivan i izvan glume: napisao je bestselling autobiografiju, producira projekte i sudjeluje u humanitarnom radu. U privatnom životu uživa u skladnom braku s bivšom Miss Indije, Nehom Kapur (41), s kojom živi između Los Angelesa i Londona.

Iako će Raj uvijek biti dio njegovog imidža, Kunal jasno pokazuje da se uspješno transformirao u glumca ozbiljnih i kompleksnih uloga — a nova iznenađenja tek dolaze.