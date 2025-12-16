FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO SVI MI /

Uspjeli smo: Zagrebački beskućnici za Božić će biti na toplom! Bare im je ponudio svoju vilu: 'Dirnulo me...'

RTL Danas nastavlja Dobrom stranom dana. Za koju su zaslužni i neki od vas, točnije jedan gospodin koji je vrata svoje kuće otvorio za zagrebačke beskućnike. Jednom stiže i posebna ponuda naše gledateljice. Na dobra djela potaknula ih je naša priča, pogledajte u prilogu. 

Inače, ovoj inicijativi ne javljaju se samo dobročinitelji već i beskućnici iz cijelog Zagreba koji trebaju smještaj. 

Ako i dalje želite pomoći, javite se na broj 092 3143 446 - Vesna Ribarić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.12.2025.
20:36
Ružica Đukić
BeskućniciZagrebBožićDobra Strana Dana
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx