Uspjeli smo: Zagrebački beskućnici za Božić će biti na toplom! Bare im je ponudio svoju vilu: 'Dirnulo me...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BRAVO SVI MI /

RTL Danas nastavlja Dobrom stranom dana. Za koju su zaslužni i neki od vas, točnije jedan gospodin koji je vrata svoje kuće otvorio za zagrebačke beskućnike. Jednom stiže i posebna ponuda naše gledateljice. Na dobra djela potaknula ih je naša priča, pogledajte u prilogu.

Inače, ovoj inicijativi ne javljaju se samo dobročinitelji već i beskućnici iz cijelog Zagreba koji trebaju smještaj.

Ako i dalje želite pomoći, javite se na broj 092 3143 446 - Vesna Ribarić.