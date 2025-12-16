Ovo je auto zbog kojeg je Kerum završio u zatvoru: 'Hvala Bogu da je završija, smršat će dva tri deka...'

NAPUSTIO MJESTO NESREĆE /

Ozlijeđenih srećom nije bilo u nesreći zbog koje je Željko Kerum završio u pritvoru, služi kaznu od 15 dana zbog ponovljenog prometnog prekršaja i vožnje bez vozačke dozvole. Iako se njegov odvjetnik žalio, Božić bi mogao umjesto u krugu obitelji Kerum dočekati na splitskim Bilicama.

'Hvala Bogu da je završija više u zatvor jer je napravija deset puti prekršaj, a nisu ga stavili, a sad su ga stavili jedan put. A bidan on, smršavit će dva tri deka u zatvor', komentirao je Ernest Justinberg. Više pogledajte u prilogu