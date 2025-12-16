Hrvatska pri dnu prosječnih primanja u EU-i: 'Plaće rastu jednom godišnje, a troškovi rastu svaki mjesec'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PRIMAMO LI DOVOLJNO? /

Stigli su novi podaci o plaćama u Europskoj uniji. Prosječna godišnja plaća po zaposleniku iznosi gotovo 40 tisuća eura. To znači da je mjesečni prosjek nešto više od 3 tisuća eura! Hrvatska je daleko od toga!

Na samom smo dnu ljestvice, a kada govorimo o kupovnoj moći tu stojimo još i gore. Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da su razlike u primanjima među europskim državama vrlo izražene.

Prosječna godišnja bruto plaća po zaposlenom u Europskoj uniji iznosi 39,800 tisuća eura. Na vrhu ljestvice su Luxemburg i Danska, dok je Hrvatska, s prosjekom od 23,5 tisuća eura godišnje, nalazi se u donjem dijelu ljestvice. Na samom dnu su Grčka i Bugarska.

"Plaće rastu jednom godišnje, a troškovi rastu svaki mjesec", rekla je voditeljica trgovine Jasminka Mesić Vlašica.

