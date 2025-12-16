Dragulj do dragulja pod Sljemenom: Odabrani najbolji sportaši Zagreba

SAMA ELITA /

Proglašeni su najbolji sportaši grada Zagreba za 2025. godinu. Prvi put u karijeri laskavu titulu ponijela je Zrinka Ljutić, osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu. U muškoj konkurenciji svoj drugi naslov ponio je Ivan Kvesić, europski prvak i svjetski doprvak u Karateu. Najboljom ženskom ekipom proglašene su odbojkašice Mladosti dok je titulu najbolje muške ekipe osvojio RK Zagreb. Najuspješnijim sportskim parom, posadom ili štafetom proglašen je četverac bez kormilara koji čine Martin i Valent Sinković te Anton i Patrik Lončarić.