Projekt bivšeg najbržeg čovjeka svijeta završio u bankrotu: Elita današnjice ostala nepodmirena

Ambiciozni projekt Grand Slam Track, atletska liga zamišljena kao nova globalna pozornica za najbolje sprintere i srednjoprugaše svijeta, završio je naglo i za mnoge sportaše vrlo skupo. Nakon što je početkom mjeseca objavljeno da liga ulazi u stečajni postupak, sada su isplivali i konkretni razmjeri financijskog kolapsa.

Među vjerovnicima se nalaze neka od najvećih imena svjetske atletike, uključujući višestruke olimpijske pobjednike, kojima se duguju iznosi od više stotina tisuća dolara.

Prema dokumentima predanima u sklopu Chapter 11 stečaja, liga je morala dostaviti popis 20 najvećih vjerovnika. Na tom se popisu nalazi i Sydney McLaughlin-Levrone, četverostruka olimpijska prvakinja i svjetska rekorderka na 400 metara s preponama, kojoj Grand Slam Track duguje 365.250 dolara, peti najveći iznos na cijeloj listi.

Uz nju, među atletičarima kojima nije isplaćen zarađeni novac nalaze se i Kenny Bednarek, Josh Kerr, Marileidy Paulino, Alison dos Santos te Melissa Jefferson-Wooden. Dos Santos i Jefferson-Wooden potražuju po 190.625 dolara, dok se dugovanja ostalim sportašima kreću između 211.000 i 250.000 dolara.

Grand Slam Track osnovao je Michael Johnson, legendarni olimpijski pobjednik, s idejom da atletici ponudi stabilniji i financijski atraktivniji model. Sportaši su potpisivali ugovore koji su uključivali plaće i startnine, uz dodatne nagrade po utrci i kroz ukupni poredak sezone.

Natjecanja su bila organizirana kroz četiri velika mitinga, no projekt nikada nije doživio puni zamah. Završni događaj sezone, planiran za Los Angeles u lipnju, iznenada je otkazan, a ubrzo potom uslijedila je i objava o stečaju.

U najnovijim dokumentima liga je korigirala i podatke o imovini. Dok je u početnoj prijavi navodila da raspolaže s manje od 50.000 dolara, sada procjenjuje da ukupna imovina iznosi između 1 i 10 milijuna dolara.

Istovremeno, ukupni dug procjenjuje se na 10 do 50 milijuna dolara, raspoređenih na između 200 i 999 vjerovnika. Najveći pojedinačni iznos, 3,036 milijuna dolara, duguje se tvrtki Momentum-CHP Partnership, zaduženoj za televizijsku produkciju lige.

Unatoč ozbiljnim financijskim problemima, iz lige poručuju kako stečaj ne znači i kraj projekta. U priopćenju su naveli da im “reorganizacija financija” ostavlja prostor za povratak i nove inicijative u budućnosti.

No za sportaše koji još čekaju isplate, takve poruke zasad zvuče daleko. Atletika je ponovno ostala bez velikog projekta koji je obećavao revoluciju, a iza sebe ostavio neplaćene račune i gorko razočaranje.

