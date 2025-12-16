Projekt bivšeg najbržeg čovjeka svijeta završio u bankrotu: Elita današnjice ostala nepodmirena
Među vjerovnicima se nalaze neka od najvećih imena svjetske atletike, uključujući višestruke olimpijske pobjednike
Ambiciozni projekt Grand Slam Track, atletska liga zamišljena kao nova globalna pozornica za najbolje sprintere i srednjoprugaše svijeta, završio je naglo i za mnoge sportaše vrlo skupo. Nakon što je početkom mjeseca objavljeno da liga ulazi u stečajni postupak, sada su isplivali i konkretni razmjeri financijskog kolapsa.
Među vjerovnicima se nalaze neka od najvećih imena svjetske atletike, uključujući višestruke olimpijske pobjednike, kojima se duguju iznosi od više stotina tisuća dolara.
Prema dokumentima predanima u sklopu Chapter 11 stečaja, liga je morala dostaviti popis 20 najvećih vjerovnika. Na tom se popisu nalazi i Sydney McLaughlin-Levrone, četverostruka olimpijska prvakinja i svjetska rekorderka na 400 metara s preponama, kojoj Grand Slam Track duguje 365.250 dolara, peti najveći iznos na cijeloj listi.
Uz nju, među atletičarima kojima nije isplaćen zarađeni novac nalaze se i Kenny Bednarek, Josh Kerr, Marileidy Paulino, Alison dos Santos te Melissa Jefferson-Wooden. Dos Santos i Jefferson-Wooden potražuju po 190.625 dolara, dok se dugovanja ostalim sportašima kreću između 211.000 i 250.000 dolara.
Grand Slam Track osnovao je Michael Johnson, legendarni olimpijski pobjednik, s idejom da atletici ponudi stabilniji i financijski atraktivniji model. Sportaši su potpisivali ugovore koji su uključivali plaće i startnine, uz dodatne nagrade po utrci i kroz ukupni poredak sezone.
Natjecanja su bila organizirana kroz četiri velika mitinga, no projekt nikada nije doživio puni zamah. Završni događaj sezone, planiran za Los Angeles u lipnju, iznenada je otkazan, a ubrzo potom uslijedila je i objava o stečaju.
U najnovijim dokumentima liga je korigirala i podatke o imovini. Dok je u početnoj prijavi navodila da raspolaže s manje od 50.000 dolara, sada procjenjuje da ukupna imovina iznosi između 1 i 10 milijuna dolara.
Istovremeno, ukupni dug procjenjuje se na 10 do 50 milijuna dolara, raspoređenih na između 200 i 999 vjerovnika. Najveći pojedinačni iznos, 3,036 milijuna dolara, duguje se tvrtki Momentum-CHP Partnership, zaduženoj za televizijsku produkciju lige.
Unatoč ozbiljnim financijskim problemima, iz lige poručuju kako stečaj ne znači i kraj projekta. U priopćenju su naveli da im “reorganizacija financija” ostavlja prostor za povratak i nove inicijative u budućnosti.
No za sportaše koji još čekaju isplate, takve poruke zasad zvuče daleko. Atletika je ponovno ostala bez velikog projekta koji je obećavao revoluciju, a iza sebe ostavio neplaćene račune i gorko razočaranje.
