Počeo je sve više igrati za Dinamo, čeka poziv Dalića, ali zove ga druga reprezentacija
Marko je rođen u Ljubuškom, igrao je za BiH u 17 reprezentaciju, a onda je igrao za U-19 i U-21 reprezentaciju Hrvatske
Marko Soldo u posljednje vrijeme sve više minuta skuplja u momčadi Dinama. Protiv Gorice je uspio zabiti i gol nakon ulaska s klupe, a protiv Betisa je u Europskoj ligi i počeo utakmicu.
Bosanskohercegovački portal SportSport.ba donosi neslužbenu informaciju da bi Soldo mogao biti pozvan u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Marko je rođen u Ljubuškom, igrao je za BiH u 17 reprezentaciju, a onda je igrao za U-19 i U-21 reprezentaciju Hrvatske.
Početkom ove godine za spomenuti je portal izjavio da za njega postoji samo Hrvatska, ali od tada nije napravio korak k reprezentaciji Hrvatske u kojoj je konkurencija ogromna i mogao bi se predomisliti i prihvatiti poziv bosanskohercegovačkog izbornika Sergeja Barbareza.
Soldo je 10 puta nastupio za reprezentaciju Hrvatske do 21 godine, ali nije nikada bio niti na pretpozivu za A selekciju. U Dinamu je ove sezone odigrao ukupno 8 utakmica i jednom zabio i asistirao.
