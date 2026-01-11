Legenda Premier lige usporedila trenerov mandat s Holokaustom

Bivši golman Newcastlea s gotovo 500 nastupa u Premier ligi, Shay Given, izazvao je skandal na Otoku kada je mandat bivšeg trenera Celtica Wilfreda Nancyja na klupi škotskog velikana nazvao "apsolutnim holokaustom".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Given, koji je redoviti BBC-jev stručni komentator, iznio je te riječi tijekom emisije posvećene rezultatima, dok se raspravljalo o kratkom Nancyjevu boravku u Celticu, koji je trajao samo 33 dana.

"Nancy je bio loš od početka do kraja, mislim da nisu trebali prekinuti kratki mandat Martina O’Neilla na samom početku. Bio je to tjedan uoči utakmice protiv Heartsa, derbija na vrhu ljestvice, zatim Roma u Europskoj ligi i St Mirren u finalu Liga kupa. Mislio sam da je Martin barem taj tjedan trebao dobiti priliku", rekao je Given, čije riječi prenosi The Mirror.

"Nancy je preuzeo momčad tog tjedna i imao je apsolutni 'Holokaust' u tom razdoblju i od tada je sve bilo noćna mora. Porazi i Rangersi prošlog vikenda bili su posljednja kap, posljednji čavao u lijes", zaključio je Given.

Ta je izjava izazvala toliki skandal na Otoku da se voditelj BBC Sporta Jason Mohammed morao ispričati, a ispričao se i sam Given, koji se kasnije tijekom večeri oglasio na društvenim mrežama, napisavši kako je honorar za nastup u emisiji donirao Zakladi za edukaciju o Holokaustu (Holocaust Educational Trust).

"U današnjem prijenosu uživo upotrijebio sam riječ čije značenje nisam u potpunosti razumio i koju sigurno više nikada neću koristiti. Svi imamo područja neznanja u svom znanju i nadam se da ću ovo iskoristiti kao priliku da se u budućnosti bolje educiram", poručio je Given.

Given je u karijeri igrao za brojne velike klubove, uključujući Newcastle United, Manchester City, Aston Villu i Celtic. U Premier ligi nastupio je 451 put, a dva je puta bio proglašen najboljim golmanom lige, koju je 1994./95. s Blackburnom osvojio. Također je dvaput proglašen najboljim igračem Irske, za čiju je reprezentaciju skupio 134 nastupa, čime je drugi igrač s najviše nastupa nakon Robbieja Keanea.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši će morati busom do Hannovera: Evo što kaže kapetan Martinović