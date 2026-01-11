FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKANDAL /

Legenda Premier lige usporedila trenerov mandat s Holokaustom

Legenda Premier lige usporedila trenerov mandat s Holokaustom
×
Foto: Brian Lawless, Pa Images/alamy/profimedia

Given je u Premier ligi skupio 451 nastup, dva je puta bio proglašen najboljim golmanom lige, a jednom ju osvojio

11.1.2026.
14:14
Sportski.net
Brian Lawless, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši golman Newcastlea s gotovo 500 nastupa u Premier ligi, Shay Given, izazvao je skandal na Otoku kada je mandat bivšeg trenera Celtica Wilfreda Nancyja na klupi škotskog velikana nazvao "apsolutnim holokaustom".

Given, koji je redoviti BBC-jev stručni komentator, iznio je te riječi tijekom emisije posvećene rezultatima, dok se raspravljalo o kratkom Nancyjevu boravku u Celticu, koji je trajao samo 33 dana.

"Nancy je bio loš od početka do kraja, mislim da nisu trebali prekinuti kratki mandat Martina O’Neilla na samom početku. Bio je to tjedan uoči utakmice protiv Heartsa, derbija na vrhu ljestvice, zatim Roma u Europskoj ligi i St Mirren u finalu Liga kupa. Mislio sam da je Martin barem taj tjedan trebao dobiti priliku", rekao je Given, čije riječi prenosi The Mirror.

"Nancy je preuzeo momčad tog tjedna i imao je apsolutni 'Holokaust' u tom razdoblju i od tada je sve bilo noćna mora. Porazi i Rangersi prošlog vikenda bili su posljednja kap, posljednji čavao u lijes", zaključio je Given.

Ta je izjava izazvala toliki skandal na Otoku da se voditelj BBC Sporta Jason Mohammed morao ispričati, a ispričao se i sam Given, koji se kasnije tijekom večeri oglasio na društvenim mrežama, napisavši kako je honorar za nastup u emisiji donirao Zakladi za edukaciju o Holokaustu (Holocaust Educational Trust).

"U današnjem prijenosu uživo upotrijebio sam riječ čije značenje nisam u potpunosti razumio i koju sigurno više nikada neću koristiti. Svi imamo područja neznanja u svom znanju i nadam se da ću ovo iskoristiti kao priliku da se u budućnosti bolje educiram", poručio je Given.

Given je u karijeri igrao za brojne velike klubove, uključujući Newcastle United, Manchester City, Aston Villu i Celtic. U Premier ligi nastupio je 451 put, a dva je puta bio proglašen najboljim golmanom lige, koju je 1994./95. s Blackburnom osvojio. Također je dvaput proglašen najboljim igračem Irske, za čiju je reprezentaciju skupio 134 nastupa, čime je drugi igrač s najviše nastupa nakon Robbieja Keanea.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši će morati busom do Hannovera: Evo što kaže kapetan Martinović

Premier LeagueShay GivenBbcBbc SportCeltic
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKANDAL /
Legenda Premier lige usporedila trenerov mandat s Holokaustom