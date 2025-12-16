Vraća se Velika nagrada Portugala. U povijest ulazi Nizozemska

Staza Portimao u Portugalu vratit će se u kalendar Formule 1 2027. godine, objavio je u utorak promotor prvenstva, dodajući da će ova utrka zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske.

Formulu 1 od 2026. godine gledajte na RTL televiziji!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Postignut je dvogodišnji ugovor između Formule 1 i Autodromo Internacional do Algarve de Portimao gdje će se utrka voziti i 2028. godine.Smještena na krajnjem jugu Portugala, staza duga 4,6 km "nudi vozačima tehnički izazov s dramatičnim promjenama nadmorske visine, koje kulminiraju spuštanjem do posljednjeg desnog zavoja koji vodi do ravnine u boksu", navodi Formula u svojoj izjavi.

Još nije objavljen datum, ali očekuje se da će Velika nagrada Portugala zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske, koja je zakazana za kraj kolovoza i već je potvrđeno da će biti uklonjena iz kalendara nakon 2026. godine.

Autódromo Internacional do Algarve debitirao je kao staza Formule 1 u listopadu 2020., tijekom pandemije Covid-19, ali je ispuštena iz kalendara 2022. godine. U dvije godine koliko je trajala oba puta najbrži je bio Lewis Hamilton.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad