FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OD 2027 /

Vraća se Velika nagrada Portugala. U povijest ulazi Nizozemska

Vraća se Velika nagrada Portugala. U povijest ulazi Nizozemska
×
Foto: Paulo Maria/afp/profimedia

Autódromo Internacional do Algarve debitirao je kao staza Formule 1 u listopadu 2020., ali je ispuštena iz kalendara 2022. godine. U dvije godine koliko je trajala oba puta najbrži je bio Lewis Hamilton

16.12.2025.
11:32
Hina
Paulo Maria/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Staza Portimao u Portugalu vratit će se u kalendar Formule 1 2027. godine, objavio je u utorak promotor prvenstva, dodajući da će ova utrka zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske.

Formulu 1 od 2026. godine gledajte na RTL televiziji!

Postignut je dvogodišnji ugovor između Formule 1 i Autodromo Internacional do Algarve de Portimao gdje će se utrka voziti i 2028. godine.Smještena na krajnjem jugu Portugala, staza duga 4,6 km "nudi vozačima tehnički izazov s dramatičnim promjenama nadmorske visine, koje kulminiraju spuštanjem do posljednjeg desnog zavoja koji vodi do ravnine u boksu", navodi Formula u svojoj izjavi. 

Još nije objavljen datum, ali očekuje se da će Velika nagrada Portugala zamijeniti Veliku nagradu Nizozemske, koja je zakazana za kraj kolovoza i već je potvrđeno da će biti uklonjena iz kalendara nakon 2026. godine.

Autódromo Internacional do Algarve debitirao je kao staza Formule 1 u listopadu 2020., tijekom pandemije Covid-19, ali je ispuštena iz kalendara 2022. godine. U dvije godine koliko je trajala oba puta najbrži je bio Lewis Hamilton.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad

Formula 1
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OD 2027 /
Vraća se Velika nagrada Portugala. U povijest ulazi Nizozemska