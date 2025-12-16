Jao, samo to ne: Zrinki i Leoni se dogodila noćna mora

Zrinka Ljutić se nakon sjevernoameričke turneje, na kojoj je prvi put ove sezone završila na postolju, i to u veleslalomu u Tremblantu, vraća slalomu.

TIJEK UTRKE

- Nakon prve vožnje i nastupa 30 skijašica vodeća je Amerikanka Mikaela Shiffrin, a iza nje su Švicarka Camille Rast i Njemica Lena Duerr.

- I Leona Popović je prošla jako sličnu stvar. Izletjela je uoči drugog prolaznog vremena. Također ju je prevario srednji dio i Hrvatska je tako ostala bez obje svoje predstavnice u drugoj vožnji.

- Nova diskvalifikacija! Gallhuber je nova žrtva fatalnog srednjeg dijela staze. Skijanje pod reflektorima uzima puno 'žrtava' u Francuskoj. Čekamo vidjeti kako će proći Leona Popović!

- Moltzan, Hector, Oehlund su solidno odradile svoje spustove, ali daleko su od Shiffrin koja je postavila impresivno vrijeme od 49.77.

- Šveđanka Anna Swenn Larrson ima isto vrijeme kao i Katharina Truppe, dijeli peto mjesto s Austrijankom.

- Austrijanka Katharina Truppe zauzela je četvrto mjesto sa sekundom i 46 stotinki zaostatka.

- Sjajna vožnja za Shiffrin, preuzela je vodstvo s 83 stotinke prednosti!

- Odustaje i Katarina Liensberger nakon Zrinke. To je treće odustanje u prvih šest skijašica.

- Ide Zrinka Ljutić! Na prvom prolazu kasni 16 stotinki, a na srednjem dijelu je prešla preko vrata i diskvalificirana je. Treći je ovo slalom u sezoni koji Zrinka ne uspijeva završiti. U Gurglu joj se peh dogodio u drugoj, a u Copper Mountainu u prvoj vožnji.

- Dobro je svoju vožnju odrađivala Albanka, no u samom finišu prošla je skijom preko plavih vrata i ostala bez bodova.

- Camille Rast je preuzela prvo mjesto s 33 stotinke prednosti nad Njemicom.

- Lena Dürr je započela večerašnje natjecanje. Postavila je vrijeme od 50.93.

Startna lista:

1. Lena Dürr (Njem)

2. Camille Rast (Švi)

3. Lara Colturi (Alb)

4. Wendy Holdener (Švi)

5. Zrinka Ljutić (Hrv)

6. Katharina Liensberger (Aut)

7. Mikaela Shiffrin (SAD)

8. Melanie Meillard (Švi)

…

25. Leona Popović (Hrv)