Zrinka Ljutić o Janici: 'Nisam shvatila stvari koje mi je govorila'

Zrinka Ljutić bila je gošća u podcastu What's the point koji vodi Mikaela Shiffrin. Jedna od najboljih skijašica svih vremena, i jedna od Zrinkinih uzora.

Jedan od tema koju su se dotakli je i ta o uzorima, a tu nije moglo proći bez obitelji Kostelić, oni su imali veliki utjecaj i na Mikaelu Shiffrin.

"Moja prva sjećanja na gledanje skijanja su Janica i Anja Paerson. Obitelj Kostelić je ključna za naš sport, oni su kao bogovi, jesu li imali utjecaj i na tebe?", upitala je Mikaela Shiffrin našu Zrinku.

"Kad je netko tako velik ne trebaš ih niti gledati da bi bila zaluđena njima, priče o njima su ogromne i utjecale su na mene, ali cijenim ih više sada kada sam starija i kada sam shvatila što su sve napravili u svojim karijerama. U mojoj prvoj FIS godini Janica mi je bila savjetnica u momčadi.

Tada sam bila premlada da bih shvatila neke stvari koje mi je govorila, morala sam sama shvatiti neke stvari, a sada znam o čemu je govorila, tada sam bila neiskusna i sve mi je bilo novo, nisam mogla shvatiti dobre stvari koje mi govori", rekla je iskreno Zrinka o Janičinom utjecaju.

