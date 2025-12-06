FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNO, 'ZIZI' /

Fenomenalna Zrinka Ljutić ide po prvu pobjedu sezone, svjedočimo spektaklu u Kanadi

Fenomenalna Zrinka Ljutić ide po prvu pobjedu sezone, svjedočimo spektaklu u Kanadi
×
Foto: Erich Schlegel/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Drugu vožnju veleslaloma u kanadskom Tremblantu pratite uživo u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u

6.12.2025.
19:10
M.G.
Erich Schlegel/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić druga je nakon prve vožnje veleslaloma za Svjetski kup u kanadskom Tremblantu i u drugom laufu ide po prvu pobjedu sezone. Zrinkin zaosatak za vodećom Novozelanđankom Alice Robinson iznosi 33 stotinke.

UŽIVO

Veleslalom u Tremblantu

Druga vožnja počinje u 20.00 sati

 

___________________________________________________

Ljutić je u prvoj vožnji odlično iskoristila postavku staze njezinog oca i trenera Amira, osobito u središnjem dijelu. Brža od nje bila je samo Robinson koja je tako potvrdila odličnu formu s obzirom kako je prije tjedan dana pobijedila i u vleslalomskoj utrci u Copper Mountainu.

Treće mjesto zauzima velika Amerikanka Mikaela Shiffrin koja za Robinson zaostaje 49 stotinki, a manje od sekunde zaostaju još samo četvrta Norvežanka Thea Louise Stjernesund sa 53 stotinke slabijim vremenom te peta Kanađanka Valerie Grenier sa 74 stotinke zaostatka.

Druga vožnja na programu je od 20 sati.

REZULTATI PRVE VOŽNJE:

1 Alice Robinson (NZ) 1:07.05

2 ZRINKA LJUTIĆ (Hrv) +0.33

3 Mikaela Shiffrin (SAD) +0.49

4 Thea Louise Stjernesund (Nor) +0.53

5 Valerie Grenier (Kan) +0.74

6 Camille Rast (Švi) +1.14

7 Clara Direz (Fra) +1.16

7 Maryna Gasienica-Daniel (Polj) +1.16

9 Britt Richardson (Kan) +1.17

10 Sofia Goggia (Ita) +1.27

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan: 'Trebalo se dobro posložiti nakon spoznaje da ćemo nastaviti u President Cupu'

Skijanje Svjetski KupZrinka LjutićVeleslalom
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETNO, 'ZIZI' /
Fenomenalna Zrinka Ljutić ide po prvu pobjedu sezone, svjedočimo spektaklu u Kanadi