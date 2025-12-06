Fenomenalna Zrinka Ljutić ide po prvu pobjedu sezone, svjedočimo spektaklu u Kanadi

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić druga je nakon prve vožnje veleslaloma za Svjetski kup u kanadskom Tremblantu i u drugom laufu ide po prvu pobjedu sezone. Zrinkin zaosatak za vodećom Novozelanđankom Alice Robinson iznosi 33 stotinke.

Veleslalom u Tremblantu

Druga vožnja počinje u 20.00 sati

Ljutić je u prvoj vožnji odlično iskoristila postavku staze njezinog oca i trenera Amira, osobito u središnjem dijelu. Brža od nje bila je samo Robinson koja je tako potvrdila odličnu formu s obzirom kako je prije tjedan dana pobijedila i u vleslalomskoj utrci u Copper Mountainu.

Treće mjesto zauzima velika Amerikanka Mikaela Shiffrin koja za Robinson zaostaje 49 stotinki, a manje od sekunde zaostaju još samo četvrta Norvežanka Thea Louise Stjernesund sa 53 stotinke slabijim vremenom te peta Kanađanka Valerie Grenier sa 74 stotinke zaostatka.

Druga vožnja na programu je od 20 sati.

REZULTATI PRVE VOŽNJE:

1 Alice Robinson (NZ) 1:07.05

2 ZRINKA LJUTIĆ (Hrv) +0.33

3 Mikaela Shiffrin (SAD) +0.49

4 Thea Louise Stjernesund (Nor) +0.53

5 Valerie Grenier (Kan) +0.74

6 Camille Rast (Švi) +1.14

7 Clara Direz (Fra) +1.16

7 Maryna Gasienica-Daniel (Polj) +1.16

9 Britt Richardson (Kan) +1.17

10 Sofia Goggia (Ita) +1.27

