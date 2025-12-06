Fantastična Ljutić druga nakon prve vožnje u kanadskom veleslalomu

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nalazi se na drugom mjestu nakon prve vožnje veleslaloma za Svjetski kup u kanadskom Tremblantu, ona za vodećom Novozelanđankom Alice Robinson zaostaje 33 stotinke.

Ljutić je odlično iskoristila postavku staze njezinog oca i trenera Amira, osobito u središnjem dijelu. Brža od nje bila je samo Robinson koja je tako potvrdila odličnu formu s obzirom kako je prije tjedan dana pobijedila i u vleslalomskoj utrci u Copper Mountainu.

Treće mjesto zauzima velika Amerikanka Mikaela Shiffrin koja za Robinskon zaostaje 49 stotinki, a manje od sekunde zaostaju još samo četvrta Norvežanka Thea Louise Stjernesund sa 53 stotinke slabijim vremenom te peta Kanađanka Valerie Grenier sa 74 stotinke zaostatka.

Druga vožnja na programu je od 20 sati.