Milanović, Plenković i Jandroković čestitali Međunarodni dan žena

Predsjednik Republike Zoran Milanović u nedjelju je svim građankama čestitao Međunarodni dan žena istaknuvši da, iako žene danas sudjeluju u svim područjima javnog, gospodarskog i političkog života, nije uvijek tako bilo te da postignutu ravnopravnost treba čuvati i štititi.

"I u hrvatskom društvu još uvijek postoje zagovornici nazadnih i neprihvatljivih stavova koji osporavaju davno postignuta ženska prava. Država pri tome ne može stajati po strani već mora biti čuvar zajamčenih ljudskih i građanskih prava u Hrvatskoj koja nedvosmisleno obuhvaćaju i prava žena", naglasio je Milanović.

Smatra da je dužnost državnih institucija, jednako tako, nuditi rješenja za dokidanje stereotipa i predrasuda na štetu žena jer samo aktivna uloga države može rušiti barijere koje priječe uspostavu potpune jednakopravnosti žena i muškaraca, pogotovo tamo gdje odlučujuću riječ i moć imaju kapital i zarada.

"Kao predsjednik države zahvaljujem svima koji su angažirani na ostvarivanju tog cilja jer je postizanje potpune ravnopravnosti žena zapravo doprinos civiliziranom, uređenom i naprednom društvu kakvo Hrvatska može i mora biti. Sretan Dan žena", stoji u čestitki predsjednik države.

Plenković čestitao Međunarodni dan žena

Premijer Andrej Plenković uputio je u nedjelju čestitku u povodu Međunarodnoga dana žena, 8. ožujka, istaknuvši da svojim djelovanjem one čine društvo boljim i snažnijim te poručivši da je Vlada ustrajna u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena.

"Uime Vlade RH i svoje osobno, svim ženama od srca čestitam Međunarodni dan žena! Svojim djelovanjem, inovativnošću i utjecajem, žene čine naše društvo boljim i snažnijim", napisao je premijer u čestitki na društvenoj mreži X.

Ustrajni smo, dodao je, u promicanju ravnopravnosti i veće zastupljenosti žena u politici, kao i u upravljačkim pozicijama u korporativnom svijetu i državnim institucijama.

"Odlučni smo u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena, a posebno u borbi protiv nasilja nad ženama", naglasio je.

Jandroković: 'Nikada ne uzimajmo zdravo za gotovo'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u nedjelju čestitku u povodu 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, u kojoj je naglasio da dosad postignute iskorake žena u ravnopravnosti i stjecanju političkih, socijalnih i gospodarskih prava nikada ne uzimamo zdravo za gotovo.

"U povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, svim ženama u Republici Hrvatskoj upućujem srdačne čestitke i izraze istinskog poštovanja, uime Hrvatskoga sabora i osobno. Današnji nas dan podsjeća na cjelokupni, iznimno zahtjevni povijesni put žena ka ravnopravnosti i stjecanju političkih, socijalnih i gospodarskih prava. Poziva nas i da dosad postignute iskorake nikada ne uzimamo zdravo za gotovo", stoji u čestitki.

Ujedno, dodaje se u čestitki, 8. ožujka uvijek je prigoda da izrazimo nužnu zahvalnost svim ženama koje su svojim znanjem, radom i požrtvovnošću pridonosile i pridonose razvoju naše Domovine, djelujući u svojim obiteljima i na radnim mjestima, u znanosti i kulturi, zdravstvu i obrani, u javnom i političkom životu, kao i u svim drugim područjima ljudske aktivnosti.

"Jednako tako, trajno smo zahvalni našim majkama i suprugama, bakama i kćerima, prijateljicama i kolegicama, koje svojom posebnom plemenitošću, nesebičnošću, toplinom i nježnošću na poseban način obogaćuju naše živote", istaknuo je Jandroković.

Predsjednik Sabora napominje da i u današnjoj prigodi vrijedi naglasiti važnost trajne, snažne i nedvosmislene borbe protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama. "Hrvatska je proteklih godina učinila važne iskorake u jačanju zakonodavnog okvira zaštite prava žena. Istovremeno, jasno je kako kvaliteta položaja žena ne ovisi samo o zakonskim propisima, nego i o njihovoj svakodnevnoj primjeni – bilo da se radi o sigurnosti ili o ravnopravnom sudjelovanju u donošenju odluka, o mogućnostima zapošljavanja i napredovanja ili o usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života", napomenuo je.

Puna ravnopravnost žena i muškaraca neizostavan je preduvjet cjelokupnog napretka svakog društva, naglasio je Jandroković te dodao da su sustavna ulaganja u sigurno i dostojanstveno okruženje te u jednake prilike za žene i muškarce, ulaganja u uspješniju budućnost i dugoročnu održivost.

"Biti odgovornim dionikom javnog života znači doprinositi izgradnji upravo takvoga okvira. Svi u Hrvatskoj, a naročito nositelji dužnosti, pozvani su ulagati napore kako bi se u našoj Domovini sposobnost, rad i znanje uvijek vrednovali bez predrasuda, kako ravnopravnost ne bi ostala tek proglašeni cilj, već standard koji se dosljedno provodi i vrijednost koju se živi", poručio je te svim ženama u Hrvatskoj zaželio obilje zadovoljstva, profesionalnog uspjeha i ljubavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja želi postati prva žena na svijetu koja je svladala 'Everestman':