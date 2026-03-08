Jak potres pogodio Balkanski poluotok: Stanovnici istrčali iz svojih domova

Potres magnitude 5,3 pogodio je dio sjeverozapadne Grčke i regiju oko popularnog turističkog otoka Krfa, u nedjelju ujutro.

Prema Geodinamičkom institutu Sveučilišta u Ateni, umjereno podrhtavanje dogodilo se oko 5.32 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Grčki mediji izvijestili su da se potres osjetio i u južnoj Albaniji.

Epicentar potresa bio je na kopnu u blizini regionalnoga središta Ioannine na dubini od oko 10 kilometara. Uslijedili su brojni manji naknadni potresi.

Mnogi stanovnici su se probudili i istrčali iz svojih domova. Lokalni mediji izvijestili su da je u nekim regijama bilo privremenih nestanaka struje. Bilo je i manjih klizišta.

Zasad nema izvješća o ozlijeđenim ili znatnijoj šteti na zgradama, rekao je stručnjak za potrese Efthymios Lekkas na grčkoj televiziji ERTNews.

"Najjači potres koji sam osjetio u zadnjih 47 godina. Neka tu i ostane jer je do sada bilo još 4-5 naknadnih potresa, naravno manjih", "Ovo je bio najgori potres koji sam ikada doživio", "Padale su čaše, stvari, treslo se neko vrijeme, bilo je strašno", samo su neki od brojnih komentara na EMSC-u.

