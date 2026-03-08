FREEMAIL
Veliki preokret u 'Gospodinu Savršenom': 'Mislim da se nitko neće nadati ovome što slijedi'

Foto: RTL

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u

8.3.2026.
11:19
Hot.hr
RTL
Emocije u vili više se ne mogu sakriti, a zbog osjećaja prema Karlu i Petru pucaju prijateljstva.

Jedna djevojka na vlastitoj koži osjetit će odbačenost i biti glavna tema u kući. Je li to zaslužila ili su djevojke ipak pretjerale?

Vrijeme je za nove grupne spojeve. Jedan Savršeni igra na sigurno, dok drugi želi malo bolje upoznati djevojke koje su mu velika nepoznanica.

Iskreni razgovori i zajedničke teme jednoj će djevojci otvoriti vrata kojima se nije nadala. A kad njih dvoje ostanu nasamo, pogledi će reći više od tisuću riječi.

„Mislim da se nitko neće nadati ovome što slijedi“, poručit će ona, otkrivši da više neće potiskivati svoje osjećaje.

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

