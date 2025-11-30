Zrinka Ljutić otkrila što se događalo u veleslalomskoj utrci u Copper Mountainu

'ZNALA SAM DA ĆE DOĆI SJENA' /

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović ostale su bez plasmana u drugu vožnju slaloma Svjetskog kupa u Copper Mountainu u Coloradu, dok vodi nepobjediva Amerikanka Mikaela Shiffrin. No, u subotu je Zrinka Ljutić na istom mjestu, samo u veleslalomu, ostvarila 7 mjesto, nakon što u prvoj vožnji bila 14. RTL Danas donosi detalje kroz izjave Zrinke Ljutić o tome što se događalu u subotu na stazi.

Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru "zajahala" jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova.

Popović je u Gurglu došla do prvih 9 bodova ove sezone, što joj je bila velika motivacija nakon ozljede i operacije koljena. U Coloradu se nije snašla na američkom snijegu te je zaostala 3.95 sekundi za vodećom Shiffrin, što je bilo nedovoljno za prvih 30.