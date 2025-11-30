FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ZNALA SAM DA ĆE DOĆI SJENA' /

Zrinka Ljutić otkrila što se događalo u veleslalomskoj utrci u Copper Mountainu

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić Leona Popović ostale su bez plasmana u drugu vožnju slaloma Svjetskog kupa u Copper Mountainu u Coloradu, dok vodi nepobjediva Amerikanka Mikaela Shiffrin. No, u subotu je Zrinka Ljutić na istom mjestu, samo u veleslalomu, ostvarila 7 mjesto, nakon što u prvoj vožnji bila 14. RTL Danas donosi detalje kroz izjave Zrinke Ljutić o tome što se događalu u subotu na stazi. 

Zrinka je imala startni broj 3 i krenula je jako dobro niz stazu, da bi u zadnjem sektoru "zajahala" jedna vrata i ispala. Ljutić je aktualna osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu, a u Leviju i Gurglu skupila je 40 bodova.  

Popović je u Gurglu došla do prvih 9 bodova ove sezone, što joj je bila velika motivacija nakon ozljede i operacije koljena. U Coloradu se nije snašla na američkom snijegu te je zaostala 3.95 sekundi za vodećom Shiffrin, što je bilo nedovoljno za prvih 30. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
30.11.2025.
21:25
Silvijo Maksan
Zrinka LjutićSkijanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx