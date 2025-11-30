Srebrni olimpijac opljačkan dok se borio za boksačku titulu

Kako prenosi The Sun, Ben Whittaker ostao je neugodno iznenađen nakon sjajne borbe u kojoj je pobijedio Benjamina Gavazija u prvom kolu njihovog okršaja u Birminghamu u subotu navečer.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, borac koji je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. osvojio srebrnu medalju, pri povratku kući otkrio je da su provalnici upali u njegov dom. Između ostalog, ukrali su čak i IBF međunarodni pojas u poluteškoj kategoriji koji je Whittaker osvojio prošlog lipnja.

Whittaker (28) otkrio je pljačku u videu na svojim društvenim mrežama samo nekoliko sati nakon borbe, rekavši: „Visoki i niski trenuci ovog sporta. Vratio sam se s borbe i moj je dom opljačkan. Ali Wednesbury (grad), imam veliku, veliku nagradu. Pronađite te ljude – javite mi. Uzeli su čak moj IBF pojas. Što će s tim napraviti? Javite mi se u DM-ovima. Bit će velika nagrada. Puno ljubavi.“

Provala je uništila ono što je trebala biti posebna noć za Whittakera, koji je svog protivnika pobijedio snažnim desnim udarcem. „Kad izađeš van tako samouvjereno, moraš to i potvrditi i to sam i učinio. Andy [Lee] je rekao u svlačionici: 'Ono što radiš u sparingu je dovoljno. Samo idi van, radi na udarcima i sve će se složiti.' I jebiga, izgledao sam odlično. Na kraju dana, mogao sam vidjeti da je on borbeno dijete; vidio sam to u njegovim očima,“ izjavio je Whittaker nakon pobjede protiv Gavazija u borbi za srebrni pojas u poluteškoj kategoriji.

POGLEDAJTE VIDEO: Batur u agoniji: Kita ga uhvatio u zahvat koji nitko ne bi izdržao