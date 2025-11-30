Nove prometne mjere u Zagrebu: Slavonska otvorena, lijevo skretanje zabranjeno

POŠTUJTE PRAVILA /

Od jutros nova regulacija prometa u Zagrebu uz Vjesnik. Ponovno se vozi u oba smjera, a ovo rješenje trebalo bi smanjiti kaos koji je nastao zbog zatvaranja Slavonske i opasnosti od urušavanja izgorenog nebodera. U smjeru istoka i zapada vozit će se po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije, a na raskrižju kod Vjesnika nisu dozvoljena lijeva skretanja.

Izgrađeno je tri tisuće četvornih metara nove ceste, postavljeno više od stotinu prometnih znakova te više od 300 metara montažnih rubnjaka. Tri su raskrižja dobila nove signalne planove. Ovako će se prometovati do daljnjeg, a onima koji ne poštuju pravila slijede kazne. Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića.